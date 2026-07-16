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POLICIJSKA DOBRODOŠLICA

VIDEO Pogledajte kako je slovačka policija dočekala Torcidu uoči utakmice Žiline i Hajduka

Split: Navijači i bakljada tijekom utakmice Hajduk - Osijek
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 17:11

Stiglo ih je više od tisuću, a policija ih je dočekala helikopterima, oklopnim vozilima i policijacima na konjima

Nogometaši Hajduka večeras od 20:30 igraju uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline. Bijeli na gostujući teren donose dva gola prednosti s Poljuda i s pravom se nadaju na prolazak u sljedeću rundu kvalifikacija. Splićani će u Slovačkoj imati i veliku podršku s tribina.

Najvatreniji navijači bijelih, Torcida, stigli su danas u Slovačku gdje ih je dočekala tamošnja policija. Stiglo ih je više od tisuću, a policija ih je dočekala helikopterima, oklopnim vozilima i policijacima na konjima. Ipak, sve je prošlo u najboljem redu za razliku od slučaja iz 2009.

Bio je to posljednji put da je Hajduk gostovao kod Žiline, a organizirana prodaja ulaznica navijačima bijelih bila je zabranjena zbog ranijeg incidenta na Malti. Oni su na kraju došli do karata putem neslužbenih kanala, ali im je slovačka policija svejedno zabranila ulazak na stadion. Sve je eskaliralo ogromnim sukobom u kojem su policijski dužnosnici premlatili navijače Hajduka.

Ključne riječi
policija Žilina Torcida Hajduk

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