'Vjerujem da će se sudac više fokusirati na igru nego na folklor. Analizirali smo i pričali o njegovom suđenju'

Večerašnjom utakmicom Hajduka i Dinama na Poljudu (19.30) počinje rasplet u borbi za naslov prvaka. No to ne znači da će se nakon te utakmice znati tko će biti prvak jer se puno toga pita i vodeću, zahuktalu Rijeku. Ali pobjednik večerašnjeg derbija svakako ostaje veliki kandidat za naslov prvaka, a poraženi gubi veliki korak i teško će to moći nadoknaditi u preostalim susretima, iako matematički ništa neće biti gotovo.

Ulog je u ovom derbiju ogroman, kako zbog tih ključnih bodova tako i zbog dvojice trenera jer onaj koji upiše poraz teško će ostati na klupi, tako da se Karoglan i Jakirović bore i za svoj posao. No to je njihova briga, a briga navijača dvaju klubova jest ta borba za naslov prvaka.

Baturina spreman, Rog konkurira

– Očekuje nas jako važna utakmica, znamo svi što ona nosi. Istina, nosi tri boda kao i svaka druga, ali možemo reći da se sad lomi sezona jer smo ušli u zadnji krug prvenstva. Moramo biti na iznimno visokoj razini ako želimo pobijediti, iako smo svjesni da neće biti nimalo lako. Držimo sve u svojim rukama i moramo pokazati dobru igru, pravi gard i odigrati muški – kazao je trener Dinama Sergej Jakirović prije negoli je plavi autobus krenuo prema zagrebačkoj zračnoj luci.

GALERIJA Dario Šimić: Da pojačavamo Dinamo s milijun eura? Ne ide to tako

Ono što je dobro za Jakirovića jest to da ima velik kadar zdravih igrača, nedostaju samo oni koji su već dulje ozlijeđeni, a posebno je važno što je u Split otišao i Martin Baturina.

– Dobro je. Napravili smo dobar mikrociklus u ovoj pauzi. Dobro smo se regenerirali i dobro trenirali s igračima koji su bili tu. Baturina je trenirao i bit će u konkurenciji. Imam još dvije dvojbe oko sastava, a ono što jest problem je to što su se mladi reprezentativci priključili tek neki dan. Svi ostali su na dispoziciji.

U kakvom je stanju Marko Rog?

– Rog je također u konkurenciji za današnju utakmicu, jako sam zadovoljan kako izgleda s obzirom na to da nije igrao deset mjeseci zbog ozljede.

Kad kažete da treba odigrati hrabro, mislite li pod tim da ćete od početka krenuti napadački?

– Uvijek igramo na pobjedu, ali ovisi o tome kako će se utakmica razviti. Imamo svoj plan. Ovo je specifična utakmica, kad se pripremate za derbi, sve drugo nema veze, sve prošle utakmice nisu važne. Bit će puno naših navijača, možda nam je to nedostajalo u nekim europskim iskušenjima jer nisu mogli biti s nama. Kažem, morat ćemo biti na iznimno visokoj razini – kaže Jakirović.

Bude li pred kraj utakmice, karikirano, u 75. minuti neriješeno, hoćete li sve baciti u napad ili ipak čuvati bod?

– Imamo plan kako reagirati s klupe, koji nam može pomoći, a to se vidjelo u zadnjim utakmicama. Ishod ovog derbija bit će psihološki jako važan iako matematički neće biti ništa gotovo jer imamo još devet utakmica do kraja, ali psihološki će sigurno imati velik utjecaj.

Kakav Hajduk očekujete?

– Ne znam, vidjet ćemo, to je pitanje za mog kolegu Karoglana. Hajduk će nošen svojom publikom tražiti pritisak, ali odgovorit ćemo na to. Bitno je da igramo svoju igru, to je ono što me zanima, hrabro s loptom u nogama i da riskiramo kad možemo riskirati te da pucamo po golu kad imamo šansu, to nam je nedostajalo ove sezone.

Kako komentirate činjenicu da je Dinamo ove sezone dosta slabo igrao u derbijima u gostima.

– Prije svih tih utakmica igrali smo europske utakmice, to može biti jedan od razloga, a može biti da jednostavno slabije igramo u gostima, što nije tajna. Volio bih da to promijenimo, meni je svejedno gdje i s kim igramo ako igramo svoju igru. Volio bih i morat ćemo to promijeniti jer u ovom zadnjem krugu igramo puno više utakmica u gostima, što bi mogao biti ključ ove sezone.

Pažljivo sa sucima

Sudit će suci iz Njemačke predvođeni slavnim sucem Danielom Siebertom, jeste li se za njega posebno pripremali?

– Sudac kao sudac, dođe i sudi utakmicu. Vjerujem da će se više fokusirati na igru nego na folklor. Ovaj sudac ne dopušta mahanje rukama i proteste, bit će kao u Europi, gdje puštaju čvršću igru, ali ne dopuštaju iščašena ponašanja, i s te strane moramo biti pažljivi. Naravno da sam razgovarao o tome s igračima, uvijek analiziramo način na koji sudi pojedini sudac i razgovaramo o tome – zaključio je Jakirović, koji je izgledao vrlo mirno prije puta u Split, s nadom da će se dobro raspoložen i vratiti.

Plavi će se u Zagreb vratiti zrakoplovom odmah nakon utakmice kako bi se stigli pripremiti za novi sraz s Hajdukom, za polufinale kupa u srijedu 3. travnja. Ova današnja utakmica puno će značiti i za taj novi susret, no u ovom trenutku bijelima i plavima na pameti može biti samo večerašnji veliki derbi, koji je kao rijetko kada u brojnim proteklim sezonama imao tako veliku važnost.