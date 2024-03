Poruka Torcide uoči derbija šokirala mnoge: 'Budimo vjetar u leđa protiv maksimirske gube'

Nogometaši Hajduka i Dinama u subotu će od 19.30 sati odigrati derbi-susret 28. kola HNL-a. Utakmica na Poljudu igrat će se pod rigoroznim sigurnosnim uvjetima, okršaj je to koji bi mogao odrediti i konačan izgled ljestvice domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je drugi na ljestvici, s četiri boda manje od vodeće Rijeke, dok je Dinamo treći s bodom i utakmicom manje od Hajduka. Iz oba tabora ovoga su petka održane press-konferencije, a objavljen je i poseban sigurnosni plan u Splitu s obzirom na to da će navijači Dinama u svom aranžmanu doći skroz do Poljuda, a ne samo do Dugopolja, kako je do sada bio slučaj.

Splitska navijačka skupina Torcida objavila je poruku na društvenim mrežama za igrače Hajduka. U njoj je pozvala sav Hajdukov navijački puk na angažman po pitanju podrške igračima.

- Pripadnici Torcide, navijači Hajduka, ne treba trošiti riječi na isticanje važnosti derbija koji se igra u subotu na Poljudu, kao ni na naglašavanje našeg zadatka od prve do zadnje minute utakmice. Bodriti naš klub, gromoglasno, srčano i bespoštedno, naša je dužnost i obaveza uvijek, a u utakmicama koje Hajduku slijede, važnija nego ikada - navodi se i dodaje:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Šalovi u rukama, grmljavina s tribina i neprekidna podrška neka budu siloviti vjetar u leđa igračima protiv maksimirske gube! Srce, dlan, grlo, šal! Prije utakmice, od 13.30, okupljamo se na zagrijavanju ispred Kluba navijača gdje će biti postavljeni i šankovi. Zbog koreografije na stadion ulazimo 2 sata ranije, a tribina sjever treba u potpunosti biti popunjena najkasnije sat vremena prije početka utakmice! Zgazit ćemo Zagrepčane - napisali su iz Torcide.