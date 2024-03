ANKETA Da vas čujemo: Hajduk ili Dinamo? Večeras je utakmica koju je čekala cijela Hrvatska

Priče o tome da je "i bod dobar ako ga osvojiš" večeras možete zaboraviti. Vjerojatno niti jedan od 24 glavna aktera dvoboja Hajduka i Dinama koji će započeti u 19.30 sati ne bi pristao na remi. Igrači i oba trenera koji ih vode ići će maksimalno, ako treba i glavom na kopačku, sve ne bi li se njihova momčad imala čemu radovati nakon što istekne 90 splitskih minuta. Budite sigurni, završi li utakmica neodlučeno, Hajduk će opet slušati zvižduke Torcide kao i prije dva tjedna kada je poljudskom ljepoticom protutnjala zagrebačka Lokomotiva. A ni u plavom zrakoplovu za natrag neće baš biti pjesme. Iako, postoji ona famozna utakmica manje, kojoj smo, ajde ako ništa drugo, saznali termin.

Hajduk ima četiri boda manje od Rijeke ovoga trenutka. A Rijeka ima najprije Rudeš, a onda joj dolaze upravo Splićani, prve travanjske nedjelje. Zamislite samo scenarij u kojem Hajduk gubi obje utakmice, a Rijeka mu potencijalno pobjegne na 10 (slovima: DESET) bodova. Scenarij je to u kojem bi vjerojatno netko najprije zatvorio vrata za Mislavom Karoglanom, a onda i s kompletnim mislima, snovima o tituli prvaka koju se čeka još od ljeta gospodnjeg 2005. godine.

Bod Hajduku, dakle, protiv Dinama, nije dobar. Jer bod bijelima ne donosi ništa, osim gole činjenice da, eto, ni u četvrtom HNL-derbiju ove sezone nisu izgubili. Ali, što će im vrijediti dvije pobjede i eventualna dva remija s Dinamom, ako će Rijeka odmagliti na potencijalnih plus šest uoči Jadranskog derbija na Rujevici... Jasno da najveći hrvatski rivali priželjkuju neki kiks aktualnog lidera HNL-a, ali veliko je pitanje hoće li im te želje biti uslišene. Rijeka igra - atomski, atmosfera oko kluba je nikad bolja, a Sopić boysi prolaze svoje protivnike jednoga po jednoga. I sa svakim korakom gase komadić po komadić nade da će im mjesto koje drže negdje iskliznuti iz ruku.

Reći će vam, jasno, i na Maksimiru i na Poljudu da ih Rijeka, barem zasad, uopće ne zanima. Ali, kakve li su to tek floskule. Naravno da i sa sjevera i sa juga gledaju što se to događa na zapadu. Rudeš je prva od devet, prva prije no što na Rujevicu dođe Hajduk. A takve su utakmice uvijek nešto više. Takva će uostalom biti i ova danas.

S plave strane, kazao je Sergej Jakirović prije polaska za Split da bi i bod bio OK. No, bi li to zaista bio? Upisat ćemo, za ovu priliku, Rijeci te bodove protiv Rudeša, iako se to sportski ne smije, pa reći da bi Dinamo s bodom Rijeci došao na sedam bodova zaostatka. Sve i da Dinamo dobije tu zaostalu utakmicu s Varaždinom, kojoj, ajde ako ništa drugo, barem znamo termin, bilo bi to provizornih minus četiri. S time da i Dinamo u 33. kolu, prve svibanjske nedjelje ide na Rujevicu.

Nema priče o bodu ove nedjelje. Ako bude 0:0 ili 1:1 u 90. minuti derbija na Poljudu, jedino čemu se i jedni i drugi trebaju moliti je što veća sudačka nadoknada njemačkog suca Daniela Sieberta. Poznavajući tvrde, rijetko čime ukrotive bundesligaške kriterije, kod 0:0 sudačka nadoknada, osim ako nije bilo nekih nepredviđenih okolnosti, ne traje baš dugo. Bakljada bi, a ona (nažalost) ni na ovom derbiju sigurno neće izostati, mogla igrati ključnu ulogu.