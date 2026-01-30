Naši Portali
SERIE A

Lazio u 100. minuti do pobjede protiv Genoe

Serie A - Lazio v Juventus
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.01.2026.
u 23:20

Nakon sporog prvog poluvremena utakmica se razbuktala u nastavku kada su postignuti svi pogoci. Činilo se da će Lazio lako do tri domaća boda jer je poveo 2-0. U 56. minuti je Pedro sigurno realizirao udarac s bijele točke za 1-0, dok je Taylor povećao na 2-0 šest minuta kasnije.

U prvom susretu 23. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su pobijedili Genou s 3-2 na domaćem terenu i to golom u 100. minuti.

Nakon sporog prvog poluvremena utakmica se razbuktala u nastavku kada su postignuti svi pogoci. Činilo se da će Lazio lako do tri domaća boda jer je poveo 2-0. U 56. minuti je Pedro sigurno realizirao udarac s bijele točke za 1-0, dok je Taylor povećao na 2-0 šest minuta kasnije.

Genoa je imala snage za povratak te je Malinovskij prvo u 67. realizirao jedanaesterac za 1-2, dok su gosti izjednačili u 75. minuti. Tada je Ukrajinac Malinovskij izravno iz kornera pogodio okvir vrata, a na odbijenu loptu najbolje je reagirao Vitinha pogodivši za 2-2.

Debelo u sudačkoj nadoknadi dosuđen je još jedan jedanaesterac za domaćina, a Cataldi je pogodio za konačnih 3-2.

Hrvatski nogometaš Toma Bašić odigrao je cijelu utakmicu za rimski sastav koji se popeo na osmo mjesto ljestvice.

Subotnji su parovi Pisa - Sassuolo, Napoli - Fiorentina i Cagliari - Verona. U nedjelju će igrati Torino - Lecce, Como - Atalanta, Cremonese - Inter i Parma - Juventus, dok će se ovo kolo zaključiti u ponedjeljak. Tada će igrati Udinese - Roma i Bologna - Milan.

Genoa Lazio Serie A

