Više od 50 zemalja dolazi u Gradski vrt, a prijave još nisu gotove

DOBRO World Cup 2026., gimnastički spektakl koji će se u osječkoj Sportskoj dvorani Gradski vrt održati od 9. do 12. travnja, tri tjedna prije svog početka srušio je sve rekorde.

– Prijavljena je rekordna 51 zemlja! Dolazi nam više od 500 sportaša, trenera i popratnog osoblja – ponosno će Vladimir Mađarević, direktor DOBRO World Cupa na današnjoj konferenciji za medije koja je održana u osječkom Sokol Centru.

– Mi smo jedna od šest kvalifikacijskih etapa Svjetskog kupa. Iza nas su Cottbus, Baku i Antalya, slijedi Cairo, pa Osijek i Doha koja će zbog trenutne političke situacije na Bliskom istoku vjerojatno biti otkazana, a kako su to kvalifikacijski turniri za Svjetsko prvenstvo i sportašima je važan svaki skupljeni bod, u Osijek će doći dvostruko više ljudi nego inače. Prijave će nam stizati gotovo do posljednjeg dana, do 5. travnja, pa sada imamo slatke brige gdje smjestiti sve te ljude. Popunili smo sve smještajne kapacitete u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji i vapimo za novima. Neki su u izgradnji, što nas veseli, jer će nam u sljedećim godinama to jako dobro doći budući da nam se bliže olimpijske kvalifikacije, a ako sada imamo 50+ zemalja, možete zamisliti kako će biti sljedeće dvije godine uoči Los Angelesa – rekao je Mađarević dodavši:.

– Nismo probili samo ukupne brojke zemalja i natjecatelja nego je i kvaliteta gimnastičara i gimnastičarki jača nego ikada dosad. Dolazi nam desetak olimpijskih, desetak svjetskih i europskih medaljaša, svjetski vrh. Osijek se jednostavno pokazao kao omiljeno mjesto svih sportaša, imamo daleko više sudionika nego bilo koja etapa Svjetskog kupa – zaključio je Mađarević.

Ulaznice se već mogu kupiti putem sustava www.eventim.hr, a uz natjecateljski spektakl posjetitelje očekuje i niz drugih zanimljivih sadržaja, od programa za najmlađe do aktivnosti za odrasle. Najmlađi će moći uživati u Kid's korneru u dvorani, dok će pokraj dvorane biti postavljen veliki Parkour poligon, na kojem će svi uz pomoć hrvatskih sportaša moći isprobati ovu dinamičnu granu gimnastike.

Osijek će biti prvi od dva velika ovogodišnja gimnastička projekta u Hrvatskoj, budući da je Zagreb u kolovozu prvi put domaćin Europskog prvenstva.

– Sretni smo i ponosni što je Osijek probio sve rekorde, a to je samo još jedna potvrda visoke organizacije ovog natjecanja, koje, baš kao i tamošnja arena, ima neku posebnu energiju. Osjetio sam je i kao sportaš, ta nevjerojatna publika, pune tribine… Zato me ne čudi što toliko vrhunskih gimnastičara voli doći u Osijek. Sve što je Osijek od 2009. do danas pružao gimnastičkom svijetu dalo nam je krila i potaknulo Hrvatski gimnastički savez da se kandidira za domaćinstvo EP-a. Također, sve organizacijske sposobnosti koje je grad pokazivao tijekom godina doprinijele su tome da EP i dobijemo. Veliki dio osječkog organizacijskog tima radit će i na EP-u, a DOBRO World Cup poslužit će nam kao generalna proba – rekao je prvi čovjek HGS-a Marijo Možnik.