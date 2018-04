Vinkovčani: Nema razloga da nam oduzmete kup!

Iako se već mjesecima govori kako će se utakmica finala Kupa Hrvatske 23. svibnja igrati u Vinkovcima, prema najnovijim informacijama postoji mogućnost da dođe do promjene domaćinstva.

Nogometni zaljubljenici na istoku Hrvatske već danima govore o tome, a i u vrijeme polufinalne utakmice između Dinama i Rijeke televizijski komentator spomenuo je tu mogućnost.

– Koliko mi znamo i koliko za sada imamo informacija, finale kupa igrat će se u Vinkovcima. Do sada nismo dobili nikakve informacije kako se razmišlja o promjeni domaćinstva. Danas je sjednica IO HNS-a gdje ću se boriti protiv toga da se promijeni domaćinstvo – rekao je predsjednik HNK Cibalia Josip Kuterovac, koji je ujedno i član IO HNS-a.

Propada ulaganje u stadion?

Kao razlog moguće promjene domaćinstva spominju se sigurnosni razlozi s obzirom na to da se očekuje dolazak nekoliko tisuća pripadnika BBB-a i Torcide. Navodno stadion Cibalije ne može ispuniti tražene sigurnosne uvjete, no Kuterovac to demantira govoreći da se radi o običnom spinu. U Cibaliji imaju i drugih razloga zašto žele da se finale igra na njihovu stadionu.

Naime, ako domaćinstvo Vinkovaca danas bude potvrđeno, krenut će se u generalno sređivanje Cibalijina stadiona. Uređivale bi se tribine, mijenjale i postavljale sjedalice na tribinama, kapacitet bi se sa 6500 povećao na 9000 mjesta, zamijenila bi se i ograda, uredile svlačionice…

Radi se o radovima vrijednima oko dva milijuna kuna koje bi financirao HNS, dok bi ostatak osigurao Grad Vinkovci te sam klub od prodaje ulaznica. Po Vinkovcima se priča i kako je Hajduk nudio Cibaliji pokrivanje svih troškova obnove stadiona u zamjenu za to da im se prepusti domaćinstvo te utakmice.

Kuterovac kaže i kako se već tjednima održavaju sastanci s predstavnicima HNS-a kao i da je dogovorena dinamika radova i tko bi za što bio zadužen u sklopu tih radova koji još nisu počeli. Realizacija svih tih radova omogućila bi Vinkovcima da u budućnosti mogu ugostiti i seniorsku reprezentaciju Hrvatske.

Sudar Torcide i BBB-a

No, ako domaćinstvo bude otkazano, neće biti ništa od tih planiranih radova jer Cibalia nema novaca. S druge strane sigurnosni aspekt organizacije utakmice u Vinkovcima zaista je više nego veliki problem. Naime, nije potrebno samo osigurati događanja na stadionu nego i okolna mjesta jer se očekuje dolazak velikog broja navijača. Problem bi mogla predstavljati i autocesta jer će u istom smjeru ići i BBB i Torcida.

Na današnjoj sjednici IO-a možda bude priče i o inicijativi iz Vinkovaca da se finale Kupa Hrvatske nazove po nogometnoj legendi Draženu Jerkoviću koji je u Vinkovcima obnašao i dužnost sportskog direktora. Do danas nisu dobili nikakav odgovor na ovaj prijedlog.

Izvršni odbor HNS-a o mogućoj promjeni domaćinstva raspravljat će danas. Doznajemo da je krovnoj nogometnoj organizaciji sporno što grad Vinkovci nije odradio neke predradnje kako bi se utakmica mogla odigrati. HNS je dobio obećanja da će Grad urediti stadion, no dosad još ništa nije napravljeno.

Ne stignu li do ponedjeljka garancije da će sve biti odrađeno po dogovoru, HNS će početi razmatrati tko će biti novi domaćin. Doznajemo da su četiri stadiona u igri – Aldo Drosina u Puli, riječka Rujevica, Gradski vrt u Osijeku te stadion Anđelko Herjavec u Varaždinu.