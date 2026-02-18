Skandal uništio globalnu ikonu! 'Podigao mi je suknju i onda počeo tražiti nešto nezamslivo'

Nakon što je odslužio kaznu u zatvoru, Dani Alves proglašen je nevinim za silovanje. Život ide dalje kao da se ništa nije dogodilo, posebno za ženu koja mu je uništila život. Ona hoda slobodna. Dani je izgubio sve, baš sve, uključujući i svoju obitelj. Kao muškarcu, igra je od početka bila namještena protiv njega. Nekada na tržištu vrijedan 60 milijuna dolara, njegovo je carstvo propalo nakon što je optužen za silovanje u WC-u noćnog kluba u Barceloni. S 39 godina, Dani je proveo 14 mjeseci u zatvoru Brians 2.

U veljači 2024. proglašen je krivim prema strogim španjolskim zakonima o pristanku, uglavnom na temelju svjedočenja tužiteljice, te osuđen na četiri i pol godine zatvora te obvezan platiti 150.000 eura odštete (djelomično pokriveno od strane saveznika, uključujući obitelj Neymara). Iako je tvrdio da je nevin, Alves se žalio.

Dana 28. ožujka 2025. Visoki sud Katalonije jednoglasno ga je oslobodio, navodeći "nedostatke i netočnosti" u dokazima, proturječnosti u priči žene te manjak potvrdnih dokaza. Nakon 839 dana iza rešetaka, pušten je na slobodu. U međuvremenu, tužiteljica ostaje anonimna, i neprocesuirana zbog neprovjerene optužbe.

- Sjećam se da me primio za ruku i položio je na svoju. Rekao mi je da odemo zajedno iz kluba, a to nisam prihvatila, rekla sam mu – ne. Unatoč tome, Dani Alves nije odustajao, a njegova agresivnost izazvala je teške misli, tvrdi djevojka. “Preplašila sam se u jednom trenutku, pomislila sam da bi mogao nešto staviti u moje piće. Bilo me strah da će nešto napraviti osobi s kojom sam bila. Svašta mi je prolazilo kroz glavu u kratko vrijeme - tvrdila je djevojka u svjedočanstvu protiv Alves.

- Sjećam se da mi je podizao suknju i tražio od mene da sjednem na njega. Rekla sam mu da to ne želim, a onda je počeo govoriti svakakve stvari. Kasnije, kada me položio na tlo, sjećam se da sam bila u šoku, nisam znala što bih napravila. “Vukao me za kosu i tjerao me da pred njim budem na koljenima, ali to nije bilo sve što pamtim. Vidjela sam u jednom trenutku i tetovažu, hvatao me strah da će me ozlijediti. Bila sam u velikom strahu. Njegovo lice, njegova tetovaža… Te scene mi se još uvijek vraćaju u misli - ispričala je djevojka optužujući slavnog sportaša koji je na kraju oslobođen optužbi.