Poslušaj
NEVJEROJATNI ANTHONY

Zvijezda Newcastlea odigrala poluvrijeme kakvo je u Ligi prvaka viđeno samo jednom

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Qarabag v Newcastle United
AZIZ KARIMOV/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 20:38

Newcastle je također postao tek druga momčad u povijesti najelitnijeg klupskog natjecanja koja je na poluvrijeme otišla s prednošću od pet golova u nokaut fazi

Nogometaši Newcastlea već su nakon prvog poluvremena prve utakmice protiv Qarabaga mogli slaviti plasman u osminu finala Lige prvaka. Aktualni osvajači Liga kupa gostovali su u Kazahkstanu u doigravanju za plasman u osminu finala Lige prvaka te pobijedili s ogromnih 6:1. Još impresivnije zvuči podatak da je već na poluvremenu bilo 5:0 za goste, a četiri pogotka zabio je isti igrač.

Anthony Gordon doveo je Newcastle u vodstvo u trećoj minuti, pet minuta kasnije je Malick Thiaw povisio na 2:0, a potom kreće 'show' engleskog reprezentativca. Prvo je u 32. minuti realizirao kazneni udarac za svoj drugi pogodak, samo minutu kasnije povisio je na 4:0, a u sudačkoj nadoknadi ponovno je zabio iz penala za svoj četvrti, a ukupno peti gol 'Svraka'.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

Gordon je time postao tek drugi igrač u povijest Lige prvaka koji je zabio četiri pogotka u jednom poluvremenu. Isto je za nogom pošlo i Brazilcu Luizu Adrianu u dresu Šahtara protiv BATE Borisova u grupnoj fazi. Bilo je to 2014.

Newcastle je također postao tek druga momčad u povijesti najelitnijeg klupskog natjecanja koja je na poluvrijeme otišla s prednošću od pet golova u nokaut fazi. Prije njih, to je uspjelo samo Bayernu protiv Porta u travnju 2015. kada je također bilo 5:0 za Bavarce.

Elvin Jafarguliyev zabio je počasni gol Qarabaga u 54. minuti prije nego je Jacob Murphy u 72. zabio i šest gol za gostujuću momčad.
Anthony Gordon Liga prvaka Newcastle

