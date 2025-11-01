VIDEO Zvižduci parali nebo nad Maksimirom! Igrači nisu htjeli ni pozdraviti navijače

Umjesto euforičnog slavlja nakon važne pobjede od 2:1 protiv Rijeke, kojom se Dinamo vratio na diobu prvog mjesta HNL-a, na maksimirskom stadionu odvila se napeta scena. Nakon okupljanja na centru, igrači su tek desetak sekundi kurtoazno pljeskali prema sjevernoj tribini, a zatim se okrenuli i krenuli prema svlačionici. Takav potez izazvao je nevjericu i momentalnu reakciju s tribina, gdje je oko 10.000 gledatelja očekivalo zajedničku proslavu.

Reakcija je bila glasna i nedvosmislena. Stadionom su se prolomili zaglušujući zvižduci, ne samo sa sjevera, već i sa zapadne tribine. Ubrzo je s tribine na kojoj su smješteni Bad Blue Boysi krenula i gromoglasna poruka, skandiranje "Dođite vamo!". Unatoč pozivima, dinamovci su isprva nastavili svoj put prema izlazu, ignorirajući gnjev vlastitih pristaša koji su smatrali da takav potez nisu zaslužili s obzirom na podršku tijekom sezone.

U tom trenutku kaosa ključnu je ulogu odigrao Ivan Kelava, koji je, vidjevši što se događa, počeo trčati od igrača do igrača, uporno ih nagovarajući da se vrate. Njegova intervencija je urodila plodom, no bilo je očito da momčad to čini nevoljko. Ekipa se s vidljivom nelagodom okrenula i krenula prema sjeveru, ali atmosfera je već bila narušena. Sam pozdrav bio je polovičan; igrači su prišli na tridesetak metara, kratko zapljeskali i zastali, a umjesto pjesme zavladala je neugodna tišina.

Cijela interakcija trajala je jedva minutu, nakon čega su se igrači ponovno okrenuli i definitivno krenuli u svlačionicu, ispraćeni novom rundom zvižduka. Ovaj incident nije izoliran slučaj, već kulminacija tinjajućeg nezadovoljstva. Već su zabilježene situacije u kojima su navijači izražavali negodovanje i nakon pobjeda, smatrajući da zalaganje nije na razini kluba. U prošlosti je dolazilo i do drastičnijih scena, poput "postrojavanja" igrača nakon teških poraza ili zahtjeva da skinu dresove.