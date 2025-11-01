Naši Portali
ČUDNA SITUACIJA

VIDEO Zvižduci parali nebo nad Maksimirom! Igrači nisu htjeli ni pozdraviti navijače

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 18:20

Iako je Dinamo upisao ključnu pobjedu protiv Rijeke i vratio se na vrh ljestvice, na Maksimiru se nakon utakmice odvijala prava drama. Igrači su se zaputili prema svlačionici bez pozdrava navijačima, što je izazvalo salvu zvižduka s tribina

Umjesto euforičnog slavlja nakon važne pobjede od 2:1 protiv Rijeke, kojom se Dinamo vratio na diobu prvog mjesta HNL-a, na maksimirskom stadionu odvila se napeta scena. Nakon okupljanja na centru, igrači su tek desetak sekundi kurtoazno pljeskali prema sjevernoj tribini, a zatim se okrenuli i krenuli prema svlačionici. Takav potez izazvao je nevjericu i momentalnu reakciju s tribina, gdje je oko 10.000 gledatelja očekivalo zajedničku proslavu.

Reakcija je bila glasna i nedvosmislena. Stadionom su se prolomili zaglušujući zvižduci, ne samo sa sjevera, već i sa zapadne tribine. Ubrzo je s tribine na kojoj su smješteni Bad Blue Boysi krenula i gromoglasna poruka, skandiranje "Dođite vamo!". Unatoč pozivima, dinamovci su isprva nastavili svoj put prema izlazu, ignorirajući gnjev vlastitih pristaša koji su smatrali da takav potez nisu zaslužili s obzirom na podršku tijekom sezone.

SCENE S MAKSIMIRA POGLEDAJTE OVDJE

U tom trenutku kaosa ključnu je ulogu odigrao Ivan Kelava, koji je, vidjevši što se događa, počeo trčati od igrača do igrača, uporno ih nagovarajući da se vrate. Njegova intervencija je urodila plodom, no bilo je očito da momčad to čini nevoljko. Ekipa se s vidljivom nelagodom okrenula i krenula prema sjeveru, ali atmosfera je već bila narušena. Sam pozdrav bio je polovičan; igrači su prišli na tridesetak metara, kratko zapljeskali i zastali, a umjesto pjesme zavladala je neugodna tišina.

Cijela interakcija trajala je jedva minutu, nakon čega su se igrači ponovno okrenuli i definitivno krenuli u svlačionicu, ispraćeni novom rundom zvižduka. Ovaj incident nije izoliran slučaj, već kulminacija tinjajućeg nezadovoljstva. Već su zabilježene situacije u kojima su navijači izražavali negodovanje i nakon pobjeda, smatrajući da zalaganje nije na razini kluba. U prošlosti je dolazilo i do drastičnijih scena, poput "postrojavanja" igrača nakon teških poraza ili zahtjeva da skinu dresove.
Rijeka HNL Bad Blue Boys Dinamo

TK
tai kun
18:30 01.11.2025.

Svaka čast Hoxi na eurogolu, kao i Bakraru...Nevistić je također imao ključnu obranu pred kraj, ali i nesigurnosti...Bennacer odličan, asist Brakraru bio je fantazija....ostali igrači prosjek ili loše pogotovo Mišić te Lisica koji se na beku loše snalazi. O treneru se više nema što reći, Dinamo nije ništa napredovao u zadnja 2 mjeseca, igra identično kao na početku, samo što su svi shvatili kako to blokirati i onda Kovačević nema rješenja. Iz tekme u tekmu dokazuje da nije trener za Dinamo i treba ga maknuti dok sezona još nije uništena....

DA
dallas1974
18:34 01.11.2025.

"Igrači nisu htjeli ni pozdraviti navijače". One huligane što pirotehnikom Dinamu nabijaju kazne? Onim huliganima koji koriste Dinamove utakmice za samopromociju u huliganskim krugovima? Da sramota je što ti huligani nisu u zatvorima.

ZO
Zonasumraka4
18:38 01.11.2025.

To su Zekini navijači, pa nek ih on pozdravi, obični huligani. Trebaju kao Hajduk da se klanjanju klošariji, Dinamo ipak nije Hajduk

