UŽIVO Sve je spremno za derbi na Maksimiru, utakmica uskoro počinje

122 MINUTE

Ovo je najveći gubitnik novog Dinama, teorije zavjere oko njegovog neigranja nemaju smisla

Sve one teorije da Mudražija ne igra zato što ga nije doveo Zvonimir Boban su u najmanju ruku upitne, a samo dva primjera potvrđuju da takav narativ baš i nema smisla. Da je samo do toga kog je Boban doveo, a kog nije, onda ni igrači poput Ivana Nevistića i Josipa Mišića ne bi igrali baš puno, a njih dvojica su po minutaži među četiri najkorištenija Dinamova igrača ove sezone, uz Morisa Valinčića i Scotta McKennu