UŽIVO Sve je spremno za derbi na Maksimiru, utakmica uskoro počinje

Dinamo: Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha
Rijeka: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Oreč, Fruk, Petrovič, Lasickas - Thaqi, Ndockyt, Čop
Dinamo i Rijeka u Maksimiru od 16 sati igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a, a trener Dinama Mario Kovačević muku muči sa sastavom, jer ozljede su mu itekako prorijedile svlačionicu. Otpali su Moris Valinčić i Luka Stojković zbog ozljeda, upitan je Miha Zajc, nije posve spreman ni Ismaël Bennacer, a dug popis izostanaka dinamovaca popunjavaju Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel.
u momčadi koju vodi Victor Sanchez također ima nekoliko izostanaka. Protiv Dinama neće igrati stoper Stjepan Radeljić i ozlijeđeni Damir Kreilach. Utakmica počinje u 16 sati, a glavni sudac susreta je Igor Pajač. Prijenos možete pogledati na Max Sport 1.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Tko je pobjednik 'Života na vagi'? Dominik je otac četvero djece, a u emisiji je saznao i da mu je supruga ponovno trudna
Josipa o financijskim problemima nakon izlaska iz showa: 'Hvala svim predivnim ljudima'
Najskuplji vojni projekt u ovoj europskoj državi pretvorio se u fijasko: Troše milijarde na avione koji 'ne mogu ni poletjeti'
Želite prijaviti greške?
Hrvatska sada diktira uvjete, Putin izgubio ključnu bitku na Balkanu: 'Rusija je izgubila a da nije ispaljen nijedan jedini metak'
Zašto previše europske podrške može pomoći Orbánu i Vučiću
Može li se EU baviti stanovanjem? Može! A mogu li surađivati Možemo i HDZ?
FOTO Ovo su protuzračni položaji oko ruske prijestolnice: Ukrajinski dronovi natjerali Moskvu da se utvrdi, karta sve pokazuje
Još iz kategorije
Ovo je najveći gubitnik novog Dinama, teorije zavjere oko njegovog neigranja nemaju smisla
Sve one teorije da Mudražija ne igra zato što ga nije doveo Zvonimir Boban su u najmanju ruku upitne, a samo dva primjera potvrđuju da takav narativ baš i nema smisla. Da je samo do toga kog je Boban doveo, a kog nije, onda ni igrači poput Ivana Nevistića i Josipa Mišića ne bi igrali baš puno, a njih dvojica su po minutaži među četiri najkorištenija Dinamova igrača ove sezone, uz Morisa Valinčića i Scotta McKennu
VIDEO Bruno Marić oštro o aferi VAR: Taj kriminalac, miš koji je to ukrao je previše glup...
Koja je korist od toga? Nismo dobili ništa, niste vi našli nikakvu pravdu, nego ste samo srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa, baš cijelog nogometa, poručio je bivši šef Komisije hrvatskih nogometnih sudaca
Hajduk jako oslabljen ide u Koprivnicu, nema Livaje i Pukštasa
"Marko je u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju s trenerom u klubu. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Što se tiče ostalih, Kalik ima problema sa stopalom. Nema Dialla i Skelina", rekao je Gonzalo Garcia.
Dinamu će protiv Rijeke nedostajati čak šest igrača
Najteže je stradao Moris Valinčić, kojeg neće biti najmanje šest tjedana, dok je situacija sa Stojkovićem i Zajcom nešto bolja, ali za derbi nisu spremni. Na popisu onih koji ne konkuriraju su i Theophile, Pierre-Gabriel i Živković.
FOTO Na stadionu u Kranjčevićevoj počinju nicati tribine, pogledajte kako to izgleda
Postavljen je peti nosivi stup za sjevernu tribinu na stadionu u Kranjčevićevoj
Garcia potvrdio najgore strahove navijača: Otkrio ključan detalj o stanju Marka Livaje
Uoči teškog gostovanja kod Slaven Belupa u 12. kolu SuperSport HNL-a, trener Hajduka Gonzalo Garcia suočio se s brojnim pitanjima o stanju u momčadi. Najviše zanimanja izazvala je situacija oko kapetana Marka Livaje, a Garcijin odgovor nije donio dobre vijesti za navijače
Tko će odgovarati za širenje lažnih informacija iz Dinama? Tom čovjeku nanesena je golema šteta
Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kako bi se Dinamo ponio prema ovoj situaciji da se Valinčić nije ozlijedio, posebice ako je istina da je klub medijima davao neslužbene informacije o sumnji na glumljenje ozljede Francuza
Trener Dinama stao na kraj kuloarskim pričama: 'Nitko meni ne treba govoriti da nije dobro'
Nakon iznenađujućeg poraza od Vukovara 1991 i uoči velikog derbija protiv Rijeke, trener Dinama Mario Kovačević obratio se javnosti. Na press-konferenciji demantirao je glasine o kriznim sastancima u klubu, ali je priznao da je razgovora i kritika nakon loših rezultata bilo
HNS podijelio kazne za prošlo kolo: Hajduk ponovno najsnažnije 'udaren' po džepu
Rijeka je kažnjena sa 700 eura jer su njeni navijači koristili pirotehniku u domačoj pobjedi nad Osijekom
Dinamu je utakmica s Rijekom ključna, Kovačević mora pokazati da dalje može voditi momčad
Zbog smjera kojim će Dinamo ići od nedjelje u nastavak sezone, ova utakmica s Rijekom ključna. Jer, poraz, pa čak i remi uz lošu igru, bio bi znak da slijede novi poremećaji u klubu. Zvonimir Boban stao je iza svog trenera, legendarni kapetan nije brz na 'okidaču' pa da već nakon prva dva, tri lošije odrađena zavoja, s vozačkog mjesta makne svog pilota.
Bakrar, strašno "pojačanje" koje je doveo posljednji reprezentativac SFRJ u Istri nije mogao među prvih 11