#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
DINAMO - RIJEKA

UŽIVO Sve je spremno za derbi na Maksimiru, utakmica uskoro počinje

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
01.11.2025. u 14:48
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
DINAMO
0-0
RIJEKA
HNL - 12. kolo, 16:00, Maksimir, Zagreb
SASTAVI

Dinamo: Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Rijeka: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Oreč, Fruk, Petrovič, Lasickas - Thaqi, Ndockyt, Čop

NAJAVA

Dinamo i Rijeka u Maksimiru od 16 sati igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a, a trener Dinama Mario Kovačević muku muči sa sastavom, jer ozljede su mu itekako prorijedile svlačionicu. Otpali su Moris Valinčić i Luka Stojković zbog ozljeda, upitan je Miha Zajc, nije posve spreman ni Ismaël Bennacer, a dug popis izostanaka dinamovaca popunjavaju Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel.

 u momčadi koju vodi Victor Sanchez također ima nekoliko izostanaka. Protiv Dinama neće igrati stoper Stjepan Radeljić i ozlijeđeni Damir Kreilach.  Utakmica počinje u 16 sati, a glavni sudac susreta je Igor Pajač. Prijenos možete pogledati na Max Sport 1.

15:14 01.11.2025.

Bakrar, strašno "pojačanje" koje je doveo posljednji reprezentativac SFRJ u Istri nije mogao među prvih 11

