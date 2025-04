VIDEO Zubac u središtu fizičkog obračuna, napravio je ključan potez i spriječio skandal

Četvrta utakmica prve runde doigravanja NBA lige između Los Angeles Clippersa i Denver Nuggetsa u subotu navečer u Los Angelesu pretvorila se u pravi triler, ne samo zbog dramatične završnice, već i zbog incidenta koji je umalo prerastao u opću tučnjavu pred kraj prvog poluvremena. Napetost je dosegnula vrhunac, a strasti su se rasplamsale na parketu Intuit Domea. Sve je počelo u posljednjim sekundama druge četvrtine, točnije 6.6 sekundi prije kraja poluvremena. James Harden, zvijezda Clippersa, vodio je loptu pod pritiskom mladog igrača Nuggetsa, Christiana Brauna. Braun je napravio prekršaj na Hardenu, što nije neuobičajeno na kraju poluvremena kada momčad ima prekršaja za dati. Međutim, Hardenu se očito nije svidjela Braunova agresivnost. "Napravio sam prekršaj za zaustavljanje igre na kraju poluvremena. Nešto što uvijek radimo. Mislim da je on [Harden] bio malo frustriran načinom na koji sam napravio prekršaj," objasnio je Braun kasnije.

Nakon prekršaja, Harden i Braun unijeli su se jedan drugome u lice na sredini terena i razmijenili nekoliko oštrih riječi. Njihov verbalni sukob brzo je privukao pažnju ostalih igrača. Vidjevši da je njihov mladi suigrač u sukobu s iskusnim Hardenom, zvijezde Nuggetsa, Nikola Jokić i Aaron Gordon, brzo su dotrčali kako bi pružili podršku Braunu. Jokić se približio i također uputio nekoliko riječi Hardenu. U tom trenutku, situacija je eskalirala. Harden je, čini se, odgurnuo ili zamahnuo prema Jokiću, a zatim i prema Gordonu, koji se našao između njih i suca. To je dodatno razjarilo Gordona.

"Mislim da je [Harden] postajao malo nervozan s CB-om [Christianom Braunom]," rekao je Gordon. "Mislim da je CB radio dobar posao pritišćući ga. Ne mogu dopustiti da itko napada mog mladog momka, pa sam samo utrčao dati podršku. To je suština playoff košarke." Gordon je zatim zaobišao suca i nekoliko igrača te krenuo prema Hardenu, izgledajući spreman za fizički obračun. U naguravanju koje je uslijedilo, Gordonova ruka je došla u kontakt s licem igrača Clippersa, Normana Powella, iako se činilo da je kontakt bio nenamjeran dok su se igrači gurali. Visoki centar Clippersa, Ivica Zubac bio je jedan od onih koji su pokušavali zadržati Gordona i spriječiti daljnju eskalaciju.

James Harden gotta buy Zubac a Rolex. Aaron Gordon was about to try to knock his beard all the way off 😂😂😂 pic.twitter.com/j9tq2MJEF3