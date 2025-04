VIDEO Modrićeva greška odlučila je sve. Odmah je znao što je učinio u kobnom trenutku

Barcelona je osvojila svoj 32. naslov pobjednika Kupa kralja nakon što je u epskom finalu El Clásica na stadionu La Cartuja u Sevilli svladala Real Madrid 3:2 poslije produžetaka. Junak pobjede bio je neočekivani strijelac, branič Jules Koundé, koji je iskoristio pogrešku Luke Modrića u 116. minuti i donio prvi trofej Hansiju Flicku na klupi katalonskog diva, ostavljajući ih u igri za trostruku krunu. Utakmica je ponudila sve što jedan El Clásico može – vrhunske poteze, preokrete, dramu i kontroverze. Barcelona je povela u 28. minuti spektakularnim pogotkom Pedrija. Akcija je krenula od sjajne intervencije Paua Cubarsíja na svojoj polovici, nakon čega je Pedri dugom loptom pronašao Laminea Yamala na desnom krilu. Mladi dragulj Barçe, koji je za finale obojao kosu u plavo, povukao je loptu prema sredini, privukao nekoliko braniča i zatim vratio povratnu loptu za natrčalog Pedrija, koji je s ruba kaznenog prostora neobranjivo pogodio gornji lijevi kut gola Thibauta Courtoisa. Bio je to primjer "Flickballa" u najboljem izdanju – brza tranzicija od obrane do pogotka u samo nekoliko dodira.

Činilo se da Barça kontrolira utakmicu, no ulazak Kyliana Mbappéa na poluvremenu, koji je utakmicu započeo na klupi zbog problema s gležnjem, promijenio je odnos snaga. Iako Francuz nije djelovao potpuno spreman, upravo je on izjednačio u 70. minuti. Nakon što ga je Frenkie de Jong srušio na rubu kaznenog prostora, Mbappé je sam izveo slobodni udarac i preciznim udarcem uz stativu matirao Wojciecha Szczęsnyja – bio je to njegov prvi pogodak izravno iz slobodnog udarca u karijeri. Samo sedam minuta kasnije, Real Madrid je preokrenuo rezultat. Nakon kornera koji je izveo Arda Güler, najviši u skoku bio je Aurélien Tchouaméni i glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo 2:1. Izmjene Carla Ancelottija, uključujući ulaske Modrića i Gülera, unijele su kaos u utakmicu i činilo se da su urodile plodom.

Ipak, Barcelona se nije predavala. U 84. minuti, Lamine Yamal je poslao fantastičnu dugu loptu preko obrane Reala. Ferran Torres utrčao je u prostor, iskoristio neodlučnost Courtoisa i Antonia Rüdigera, zaobišao belgijskog vratara i poslao loptu u praznu mrežu za 2:2, odvodeći utakmicu u produžetke. Završnica regularnog dijela donijela je i najveću kontroverzu. U šestoj minuti sudačke nadoknade, sudac Ricardo de Burgos Bengoetxea dosudio je kazneni udarac za Barcelonu nakon što je Raphinha pao u duelu s Raúlom Asencijom. Dok se Brazilac pripremao izvesti udarac, stigla je intervencija iz VAR sobe. Nakon pregleda snimke, sudac je promijenio odluku, poništio jedanaesterac i pokazao žuti karton Raphinhi zbog simuliranja. Odluka je izazvala bijes na klupi Barçe, a s obzirom na tenzije oko suđenja koje su prethodile finalu, sigurno će podići još prašine.

Produžeci su donijeli oprezniju igru s obje strane, a činilo se da će pobjednika odlučiti jedanaesterci. No, tada je stigla 116. minuta. Luka Modrić pokušao je odigrati kratko dodavanje za Brahima Díaza blizu svojeg kaznenog prostora, no Koundé je predosjetio namjeru, presjekao loptu, povukao je nekoliko koraka naprijed i preciznim niskim udarcem s dvadesetak metara pogodio sami kut Courtoisovog gola za erupciju oduševljenja među navijačima Barcelone.

Do kraja je bilo još uzbuđenja – Mbappéu je poništen pogodak zbog zaleđa nakon što je sudac prvo pokazao na bijelu točku, a živci su potpuno popustili na klupi Reala. Antonio Rüdiger, koji je ranije zamijenjen, i Lucas Vázquez dobili su crvene kartone zbog žestokih protesta i nesportskog ponašanja, pri čemu je Rüdiger navodno bacio i predmet prema sucu.