SLUŠA LEPU BRENU

VIDEO Zlatan Ibrahimović pokazao da je pravi Balkanac, komentari oduševljenja ne prestaju

Zlatan Ibrahimović
Foto: Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 11:20

Na svom Instagram profilu legendarni nogometaš podijelio je snimku na kojoj, bez majice i u papučama, opušteno peče roštilj. U pozadini svira hit Lepe Brene "Luda za tobom".

Zlatan Ibrahimović ostavio se nogometa, no i dalje izazva pozornost javnosti. Sada je objavio detalj iz privatnog života.

"Srednje pečeno", napisao je Zlatan o mesu koje priprema.

Objava je izazvala lavinu reakcija i oduševljenih komentara, a najviše lajkova izazvao je komentar koji kaže da je Ibrahimović kao "prosječan balkanski tata nedjeljom poslijepodne".
Ključne riječi
roštilj Zlatan Ibrahimović

Avatar rubinet
rubinet
11:47 07.10.2025.

Srećom da smo pobjegli otamo.

