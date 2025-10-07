VIDEO Zlatan Ibrahimović pokazao da je pravi Balkanac, komentari oduševljenja ne prestaju

Zlatan Ibrahimović ostavio se nogometa, no i dalje izazva pozornost javnosti. Sada je objavio detalj iz privatnog života.
Na svom Instagram profilu legendarni nogometaš podijelio je snimku na kojoj, bez majice i u papučama, opušteno peče roštilj. U pozadini svira hit Lepe Brene "Luda za tobom".
"Srednje pečeno", napisao je Zlatan o mesu koje priprema.
Objava je izazvala lavinu reakcija i oduševljenih komentara, a najviše lajkova izazvao je komentar koji kaže da je Ibrahimović kao "prosječan balkanski tata nedjeljom poslijepodne".
