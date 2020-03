VIDEO Zaraženi bogataš otkrio kakav je život u izolaciji, jednu stvar radi po cijele dane

Nakon što je kao prvi zaraženi NBA igrač potvrđen suigrač Bojana Bogdanovića, Rudy Gobert, ubrzo je stigla obavijest kako je neoprezni Francuz zarazio i drugog suigrača, sjajnog Donovana Mitchella.

Jedan od najpouzdanijih NBA 'insidera', Adrian Wojnarowski, suigrači su rekli kako se Gobert nije ponašao odgovorno te se šalio na račun koronavirusa te je dirao tuđe stvari.

Mitchell je hitno morao u izolaciju, a nakon par dana što je bio u tišini, Mitchell se u subotu odlučio obratiti svima onima koji su se zabrinuli za njega te im je zahvalio na podršci koju su mu iskazali.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.