VIDEO Zaprosio djevojku na utakmici, no nije mogao sanjati ovakvu reakciju. Publika je poludjela

Mladić iz SAD-a zaprosio je djevojku pred punim stadionom, a ona ga je odbila i otrčala sa tribina, pisao je 2022. godine ugledni New York Post. Snimka prosidbe ubrzo je postala viralna, a objavio ju je i hokejaški tim na čijoj se utakmici "odigrala". Kako to ponekad zna biti, neki su se ponadali da je sve namješteno, ali oni koji su prosidbi svjedočili kažu da je bilo iskreno.

- Skinuo je majicu i rekao molim te reci da. Ona je ostala u šoku, čuo sam je kako govori što se događa i da ne mogu to napraviti. On je samo uzviknuo je****a. Svi su snimali, a publika je poludjela. Ona je samo otišla sa tribine - ispričao je David Marcus (17) koji je na utakmicu došao s ocem.

pic.twitter.com/1F3buDhsl8 — Roger Farina ❌ (@roger_farina) October 14, 2022

- Nakon što je otišla ostao je posramljen. Rekao je mome ocu kako ga je sram sjediti pred 20 000 ljudi bez majice - dodaje, a iako su ga pokušali utješiti da će se djevojka sigurno vratiti to se nije dogodilo.

- Držao je prsten. Plakao je i bilo mu je jako neugodno, a onda je samo potrčao uz stepenice s torbicom koju je ostavila tamo. Nakon toga ih više nismo vidjeli - kaže Marcus.