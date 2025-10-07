Više od 300 kaznenih minuta i 16 isključenih igrača u sudaru Tampe i Floride

Vodstvo NHL lige novčano je kaznilo Tampa Bay Lightning i trenera Jona Coopera, dok su igrači Scott Sabourin i JJ Moser suspendirani nakon kaosa koji je nastao u pripremnoj utakmici protiv Florida Panthersa.

"Preseason" utakmica, koja se igrala u Sunriseu, završila je pobjedom Floride 7-0, no rezultat je brzo pao u drugi plan zbog brojnih tučnjava koje su obilježile dvoboj floridskih klubova. Sve to rezultiralo je s 322 kaznene minute i 16 isključenih igrača. Od toga je 13 isključenja bilo zbog nedoličnog ponašanja – sedam za Tampa Bay i šest za Floridu.

"Postalo je glupo na kraju. To zapravo nije bio hokej," izjavio je napadač Floride, Evan Rodrigues.

Najveću kaznu, suspenziju na četiri utakmice, dobio je napadač Tampa Baya, Scott Sabourin, koji je na ledu proveo samo 19 sekundi. Kazna mu je izrečena zbog grubog nasrtaja na suparničkog igrača, Aarona Ekblada, kojeg je više puta udario golom rukom. Njegov suigrač, branič JJ Moser, suspendiran je na dvije utakmice zbog udaranja napadača Panthersa, Jespera Boqvista, s leđa.

Osim toga, Lightning je kažnjen sa 100.000 dolara, dok je trener Jon Cooper kažnjen s 25.000 dolara, priopćio je NHL, bez dodatnih objašnjenja.

Reći da su stvari izmakle kontroli bilo bi blago rečeno. U jednom trenutku, više igrača Tampa Baya bilo je u prostoru za kažnjene igrače nego na klupi.

"To mi se prvi put dogodilo. Mislim da smo u jednom trenutku imali više trenera nego igrača na klupi," kazao je Cooper.

Dosuđeno je toliko prekršaja da su i suci očito izgubili pojam o tome tko je isključen. Tako je Floridi jedan gol poništen 15 minuta kasnije, kada su shvatili da Niko Mikkola nije smio biti na ledu jer je bio isključen.