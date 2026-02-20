VIDEO Vonn pokazala kako joj izgleda noga nakon nove operacije: Ovaj prizor mnoge će zgroziti

Legendarna skijašica Lindsey Vonn odradila je novu operaciju, već petu nakon stravičnog pada koji je doživjela na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. 41-godišnjakinja je već četiri operacije obavila u Italiji, a nakon što je otpuštena iz bolnice vratila se u Sjedinjene Američke države gdje je podvrgnuta i petoj operaciji.

Riječ je o složenoj stabilizaciji slomljene potkoljenice, a sam zahvat trajao je više od šest sati. Vonn cijelo vrijeme svojim obožavateljima pruža deteljan uvid u proces oporavka, a ovoga puta otišla je i korak dalje. Na Instagramu je objavila video iz bolničkog kreveta kao i nekoliko rendgenskih snimki koje pokazuju kako joj noga izgleda nakon već pete operacije.

- Uspjela sam proći operaciju... trebalo je nešto više od šest sati da se završi. Kao što vidite, bilo je potrebno mnogo pločica i vijaka da se sve sastavi, ali dr. Hackett je obavio nevjerojatan posao. S obzirom na opseg traume, malo se mučim nakon operacije i još uvijek nisam otpuštena iz bolnice... ali uskoro sam tamo. Mali koraci - napisala je Vonn i priložila fotografije na kojima se vidi metalna konstrukcija koja joj drži kost na mjestu.





Unatoč godinama Vonn je bila prva favoritkinja u brzim disciplinama na Zimskim olimpijskim igrama. U trenutku pada bila je vodeća u poretku spustašica u Svjetskom kupu, ali samo devet dana prije Igara pala je na spustu u Crans Montani gdje joj je puknuo prednji križni liogament u koljenu. Unatoč tome, odlučila se nastupiti na svojim posljednjim Olimpijskim igrama, samo da bi njen olimpijski san dočekao tragičan kraj.