Odlazak dragog čovjeka

Aco: Preminuo je čovjek koji je bio utkan u sve najveće Cibonine uspjehe

Autor
Dražen Brajdić
19.02.2026.
u 22:02

Doktora Ivana Fattorinija, popularnog Dedeka, pamtit ću po profesionalnosti i po iskrenom i dubokom prijateljstvu. Bio je ljudina s velikim LJ, poručio je Sven Ušić, član Cibone koja je bila dvostrukim prvakom Europe

Premda nije riječ o košarkašu ni treneru, hrvatska košarkaška zajednica ostala je bez jednog od svjedoka i sudionika nekih od najljepših košarkaških priča. U 85. godini preminuo je legendarni Dedek, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga Ivan Fattorini.

Vijest nam je dojavio Sven Ušić, jedan od slavnih cibosa iz 80-ih koji nam je napisao:

- Dedeka ću pamtiti po njegovoj profesionalnosti i po iskrenom i dubokom prijateljstvu. Bio je ljudina s velikim LJ.

Tužnu vijest nam je potvrdio i Aleksandar Petrović koji je kazao:

- Dedek je bio utkan u sve najveće Cibonine uspjehe. On je putovao s nama, bio je uz nas u svim najvećim uspjesima Cibone. Bio je fantastičan dijagnostičar.

Doktor Fattorini bio je dio Cibonina fantastičnog liječničkog trojca kojeg su činili još i pokojni Ivo Vidović te Božidar Fućkar.

Osim toga, doktor Fattorini je bio i liječnik hrvatske košarkaške reprezentacije pa tako i one srebrne olimpijske vrste iz Barcelone 1992. godine.

- Negdje prije mjesec dana smo Boris Lalić i ja kod njega bili doma i baš smo se lijepo ispričali. Na kraju smo se spontano izgrlili, a takav običaj nismo imali, kao da smo ovakvo što predosjećali - ispričao nam je Zoran Kovačević, kroničar Košarkaškog kluba Cibona i rane faze hrvatske reprezentacije.

A baš u toj ranoj fazi, negdje do sredine 90-ih, participirao je i Ivan Fattorini, službeni liječnik hrvatske nacionalne vrste na Olimpijskim igrama u Barceloni što se lijepo vidi i na preslici fotografije (Dedek je prvi slijeva) koju nam je kolega Kovačević i ustupio.

- Dedeka ću pamtiti po bliskosti s igračima ali i velikoj stručnosti odnosno po zaljubljenosti u svoj liječnički poziv ali i sport. Bio je vrstan dječji kirurg koji je imao jako puno kontakata u svijetu iz kojeg je, u vrijeme rata, dobivao i financijsku pomoć za svoju bolnicu. Inače, on je u Ciboni prvi uveo kartone kako bi imao kompletnu medicinsku sliku o svakom igraču. Bio je s klubom u svim njegovim najvećim trenucima a i prvi je došao na ideju da se napravi sportska ambulanta. U tom slavnom Ciboninu timu o nje imao i ulogu svojevrsnog psihologa jer je znao kako prići kojemu igraču - ispričao nam je Zoran Kovačević kojeg se na slici vidi kao prvog zdesna.

Nažalost, s te povijesne fotografije koju je snimio Boris Sakač, među živima nema nekolicine. Prvi je otišao Dražen Petrović a u međuvremenu su preminuli i fizioterapeut Joža Blažič, izbornik Petar Skansi, sportski direktor tadašnje reprezentacije Rato Tvrdić a sada i službeni liječnik Ivan Fattorini.

A riječ je o doista vrsnom dječjem kirurgu koji je, po vlastitim procjenama, tijekom radnog vijeka izveo oko 15 tisuća operacija.
