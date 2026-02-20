FOTO Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena slavi 60. rođendan, znamo je po čuvenom zaštitnom znaku
Jedna od najpoznatijih žena svijeta, Cindy Crawford, danas slavi 60. rođendan – i pritom potvrđuje da status supermodela može trajati desetljećima kada se spoje karizma, profesionalizam i pametno vođenje karijere.
Rođena 20. veljače 1966. u gradiću DeKalb u američkoj saveznoj državi Illinois, Crawford je bila izvrsna učenica i dobila stipendiju za studij kemijskog inženjerstva. Iako je započela fakultet, modeling je vrlo brzo postao njezin životni put.
Krajem 80-ih i tijekom 90-ih bila je dio legendarne generacije supermodela zajedno s Naomi Campbell, Lindim Evangelista i Christy Turlington. Pojavila se na više od 500 naslovnica časopisa i nosila revije za najveće modne kuće svijeta.
Jedan od trenutaka koji je zauvijek ušao u pop-kulturu bila je reklama za Pepsi iz 1992. godine, koja se i danas smatra jednom od najpoznatijih reklama svih vremena. Također je glumila i u spotu 'Freedom '90' Georgea Michaela.
Za razliku od mnogih kolegica, Crawford je rano shvatila da modeling može biti samo početak. Vodila je popularni MTV-jev modni show House of Style, snimila iznimno uspješne fitness videe te razvila vlastite poslovne projekte. Njezina kozmetička linija Meaningful Beauty i danas je prisutna na tržištu, a često se ističe kao primjer kako se manekenska karijera može pretvoriti u dugoročan i stabilan biznis.
Od 1998. u braku je s poduzetnikom Rande Gerber, a njihova kći Kaia Gerber danas je jedno od najtraženijih imena nove generacije modela. Modni svijet često ističe njihovu veliku sličnost, ali i činjenicu da Kaia gradi vlastiti put.
Posljednjih godina Crawford sve više govori o prirodnom starenju i realnoj slici ljepote, naglašavajući važnost zdravlja, ravnoteže i samopouzdanja. U industriji poznatoj po kratkom trajanju karijera, ona ostaje relevantna više od četiri desetljeća.