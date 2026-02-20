Naši Portali
ZAJEDNIČKA DRUŽENJA

Ovu fatalnu Hrvaticu navodno je zaveo omraženi princ Andrew, spominjale su se i zaruke

London: Bivša djevojka Georgea Clooneyja provela dan s prijateljima
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 14:25

Otkako su u "Epsteinovim dosjeima" pronađeni dokazi da je svom prijatelju i osuđenom pedofilu Jeffreyju Epsteinu, seksualnom prijestupniku osuđenom za trgovanje ljudima, davao povjerljive državne dokumente, Andrew se opet našao u problemu i skupo plaća prijateljstvo s Epsteinom

Dugo vremene ja princ Harry nosi titulu zločestog dečka britanske kraljevske obitelji, a ovih dana ta titula savršeno pristaje njegovom stricu Andrewu, koji je jučer uhićen nakon što je policija došla na posjed na kojem živi te su ga priveli baš na njegov rođendan. Policija je priopćila kako su danas uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja. "U sklopu istrage, danas smo uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja i provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru. Nećemo objavljivati ime uhićenog, u skladu s nacionalnim smjernicama. Također, imajte na umu da je ovaj slučaj sada aktivan, pa treba paziti prilikom objavljivanja kako ne bi došlo do kršenja zakona o prekršaju prema sudu", stoji u službenom priopćenju policije.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
London: Bivša djevojka Georgea Clooneyja provela dan s prijateljima
1/18

Otkako su u "Epsteinovim dosjeima" pronađeni dokazi da je svom prijatelju i osuđenom pedofilu Jeffreyju Epsteinu, seksualnom prijestupniku osuđenom za trgovanje ljudima, davao povjerljive državne dokumente, Andrew se opet našao u problemu i skupo plaća prijateljstvo s Epsteinom. Princ Andrew je još 2019. godine, kada se počela razotkrivati dubina njegova odnosa s Epsteinom, odrekao svojih kraljevskih titula i povukao se s dužnosti. Tada je ključni trenutak njegovog pada bila tužba Virginije Giuffre, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna. Andrew se 1986. godine vjenčao se sa Sarom Ferguson, prijateljicom princeze Diane, a s kojom je dobio dvije kćeri, princeze Eugenie i Beatrice.

Sarah i Andrew rastali su se zbog njegovih afera nakon deset godina braka, a princ je nastavio uživati u društvu ljepotica među kojima je bila i fatalna Hrvatica Monika Jakišić. Monika je jednom prilikom objavila fotografiju računa iz restorana na kojoj se vidio zaručnički prsten, a tada se u cijelu situaciju uplela kraljevska obitelj koja je opovrgnula zaruke te su naglasili da Monika i Andrew samo dugogodišnji prijatelji. Fatalna Monika očarala je i glumca Georgea Clooneyja s kojim je bila u povremenoj vezi nekoliko godina, a pričalo se i kako je latino zavodnik Enrique Iglesias zbog nje skoro uništio brak s Annom Kurnikovom.
Avatar Bolsonaro
Bolsonaro
15:19 20.02.2026.

Kak slatko...

LE
Levanto
15:11 20.02.2026.

Bogatuni, prinčevi i mlada pilad. Ja se ne moram bojati

MA
Materjola
15:00 20.02.2026.

Žena bataljuna 🤣...

