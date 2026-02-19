Naši Portali
POTOP PLAVIH

Trener Genka izjavio nešto što će razočarati svakog dinamovca poslije teškog poraza

UEFA Europa League - Play Off - First Leg - GNK Dinamo Zagreb v KRC Genk
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.02.2026.
u 21:45

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku. Dinamo će u slučaju prolaska u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga, a to će biti odlučeno ždrijebom

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2). U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku. Dinamo će u slučaju prolaska u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga, a to će biti odlučeno ždrijebom.

- Zaslužili smo pobjedu. Imam dojam da nas je Dinamo previše respektirao, to nam je odgovaralo. Dobro smo krenuli, poveli smo 2:0 i oni su onda morali više riskirati. Mislim da smo se dobro nosili s tim - rekao je nakon utakmice Genkov trener Nicky Hayen i dodao:

- Imamo dobar rezultat za uzvratu, ali nogomet je to, nikad ne znaš. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Ima Dinamo dobrih igrača, bili su jaki na lopti u drugom poluvremenu i ne smijemo ih podcijeniti.

Genkov trener točno je detektirao da ih je Dinamo previše respektirao, međutim belgijski sastav nije toliko jaka momčad da se plavi ponašaju kao da im je protivnik Barcelona i to još na domaćem terenu. 

Europska liga Genk Dinamo

