Na rubu

Regeneracija nije luksuz, nego dio performansa: Ključna je za svaku ženu koja želi trenirati

Autor
Damir Mrvec
20.02.2026.
u 06:00

Padovi i teške ozljede koje su obilježile nedavne Zimske olimpijske igre ponovno su otvorile važno pitanje, jesu li sportašice dovoljno zaštićene i trenirane u skladu sa specifičnostima ženskog tijela?

Padovi i teške ozljede koje su obilježile nedavne Zimske olimpijske igre ponovno su otvorile važno pitanje, jesu li sportašice dovoljno zaštićene i trenirane u skladu sa specifičnostima ženskog tijela? Posebno su u fokusu bile rupture prednjeg križnog ligamenta, ozljede koljena i kukova, koje se u ženskom sportu javljaju znatno češće nego kod muškaraca. Upravo te situacije, ističu stručnjaci, nisu slučajnost, nego posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja ženskih fizioloških i biomehaničkih posebnosti.
 - Ako usporedimo stanje ženskog sporta 2019. i danas, jasno je koliko se svijest promijenila ali sustav još uvijek kaska za znanošću. Danas razumijemo biomehaničke i hormonske specifičnosti sportašica puno bolje nego prije, no to znanje tek treba dosljedno implementirati u trenažnu praksu - istaknula je Mirela Anić ususret konferenciji Kondicijska priprema sportaša, koja se 20. i 21. veljače održava na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Anić naglašava kako su Olimpijske igre u Milanu i Cortini bile jasan pokazatelj dviju paralelnih stvarnosti, s jedne strane vrhunske pripreme i rekordne izvedbe sportašica, a s druge strane dramatičnih ozljeda koje su podsjetile koliko je sustavna prevencija nužna. 
- Specifičnosti ženske fiziologije, hormonalne oscilacije, obrasci neuromuskularne aktivacije i strukturalne razlike u zdjelici i donjim ekstremitetima stvaraju drugačiji profil rizika. Naša je odgovornost da te faktore ne ignoriramo, nego ih svjesno integriramo u planiranje treninga i oporavka, priča Anić. 

Jedan od ključnih, a često zanemarenih alata prevencije, prema Anić, jest pravilno disanje. Na konferenciji će upravo toj temi posvetiti praktičnu nastavu. 
 - Disanje nije samo tehnika za bolju izvedbu, ono je temelj regulacije autonomnog živčanog sustava. Kroz pravilnu respiratornu mehaniku utječemo na stabilnost trupa, aktivaciju dubokih mišića i distribuciju sile. Kod žena to postaje posebno važno jer ta strategija izravno utječe na stabilnost koljena, kukova i lumbalne kralježnice– objašnjava i dodaje:
 - Kada govorimo o prevenciji ozljeda, moramo govoriti o disanju. Ono određuje kako se sila prenosi kroz tijelo, kako se aktivira jezgra i koliko je sportašica sposobna apsorbirati opterećenje. Bez toga nema stabilnosti. 

Poruka se ne odnosi samo na vrhunske sportašice, nego i na rekreativke koje s dolaskom proljeća kreću intenzivnije trenirati. 
 - Najčešća pogreška nije manjak volje, nego manjak strategije. Ulazak u visoki intenzitet bez izgrađene stabilnosti, mobilnosti i kontrole pokreta i daha stvara nepotreban stres za zglobove i živčani sustav. Trening kod žena mora uzeti u obzir faze menstrualnog ciklusa, kapacitet oporavka i ukupno opterećenje izvan sporta- kaže Anić. 
Posebno upozorava na važnost prilagodbe treninga fazama menstrualnog ciklusa, kao i na planirani oporavak. 
 - Regeneracija nije luksuz, nego dio performansa. Ako je ključna za olimpijke, onda je ključna i za svaku ženu koja želi trenirati dugoročno, snažno i bez ozljeda.

Anić pripada novoj generaciji stručnjaka koji ženski sport više ne promatraju kao varijaciju muškog modela. 
 - Danas imamo znanje, podatke i primjere s najvećih svjetskih natjecanja. Sljedeći korak je hrabrost da napustimo zastarjele modele i implementiramo individualiziran, znanstveno utemeljen pristup kako bi ozljede postale iznimka, a ne očekivana statistika – zaključuje Anić. 

Inače, na međunarodnoj konferenciji Kondicijske pripreme sportaša moći će se uživo slušati stručnjake koji stoje iza najvećih sportskih uspjeha današnjice: Danielea Bonnana iz Aspire Academy iz Dohe, Francesca Cuzzolina iz Reyer Venecije, Nenada Njaradija iz Deportivo Alavesa, Tonija Modrića iz HNK Hajduk, stručnjake Hrvatskog košarkaškog saveza Kruna Simona i Marija Mandira, te Mladena Jovanovića (MMA), Daria Novaka (tenis, Stan Wawrinka), Daniela Boka i Almira Maljevića. Oni će predstaviti najnovije metode razvoja sportskih performansi, pokazati kako izgleda trening budućnosti, analizirati individualizirane pristupe u nogometu, košarci, MMA-u i tenisu te otkriti inovacije u sportskoj znanosti, biomehanici, psihologiji i nutricionizmu.

