FOTO Paraliza zbog snijega u dijelovima Hrvatske: Napadalo 25 cm, stvaraju se kolone, cijela županija ostala bez struje

Snijeg koji je počeo padati u petak prouzročio je probleme na sjeveru Hrvatske – cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, u Zagorju je dosad palo više od 25 centimetara snijega, no ceste su prohodne za vozače sa zimskom opremom. Ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Varaždinske županije Tomislav Osonjački za Hinu je rekao da na području županije ima dosta problema na cestama, ne samo zbog snijega već i zbog drveća srušenog na ceste. "Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snijega, sve su ekipe na terenu i snijeg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer snijeg i dalje pada. I vrijedi upozoriti vozače da svakako koriste zimsku opremu", poručio je Osonjački. Prema riječima glasnogovornice PU varaždinske Marine Kolarić, na varaždinskom području tijekom dana dogodile su se tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, a na autocesti A4 Goričan – Zagreb ima dionica na kojima je prekinut promet.

"Naše su kolege uključene, intenzivno postupaju na naplatnim kućicama i isključuju iz prometa teretna vozila i sva vozila koja nemaju zimsku opremu", kazala je Kolarić. Tijekom prijepodneva cijela je Varaždinska županija ostala bez električne energije, izjavio je direktor Elektre Zdenko Đula. "To je posljedica kvara u višoj naponskoj razini, koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava. Bio je širi poremećaj, a što se tiče našeg dijela postrojenja, klenovnički dalekovod nema struje, dio Donje voće, Vinica Breg i dio dalekovoda koji vodi prema vrhu Ivančice – Rajterova ulica u Ivancu, Višinec, Prigorec i Ivanečka Željeznica", rekao je Đula. Kaže kako je zbog otežanih uvjeta teško govoriti o tome kada će kvar biti popravljen.

U brdovitim dijelovima Zagorja 25 centimetara snijega, u Međimurju 12 centimetara

Voditelj Odjela za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u ŽUC-u Krapinsko-zagorske županije Gordan Tramišak kaže da i na njihovu području snijeg i dalje pada. "Snijeg je suh pa jaki vjetar radi probleme sa zapusima, ali ceste su prohodne i vozači sa zimskom opremom mogu proći po tim cestama", dodao je. Tramišak kaže da ima dosta problema na državnim i lokalnim cestama koje uglavnom uzrokuju vozači teretnih vozila, a ima i zastoja u prometu. U pojedinim dijelovima Zagorja palo je tek pet centimetara snijega, no u brdovitim dijelovima županije ima ga i više od 25 centimetara.

U Međimurskoj županiji i dalje nema većih problema, istaknuo je Stjepan Marčec, član Stručnog vijeća ŽUC-a. "Trenutačno je na terenu 11 vozila, ceste se posipavaju i čiste. Snijega ima, promet jest malo otežan, ali nijedna cesta nije zatvorena. Do 15 sati u Međimurju je palo od pet do 12 centimetara snijega, a pada i dalje", kazao je Marčec.

Sjeverozapad Hrvatske bio danas u rano popodne nakratko bez struje

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji, no ubrzo je struja došla jer je vraćeno napajanje u trafostanicama, priopćio je u petak Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS). "Područje sjeverozapadne Hrvatske danas je ostalo bez električne energije (u 12:48 sati), kao posljedica velikog snježnog nevremena u susjednoj Sloveniji", kaže se u priopćenju. Dodaje se da je kvar i neraspoloživost slovenske prijenosne mreže doveo do ispada voda 400 kilovoltne trafostanice Cirkovce u Sloveniji s trafostanicom Hévíz u Mađarskoj. Ispad tog voda značajno je preopteretio 110 kilovoltnu mrežu hrvatskog prijenosnog sustava kojom upravlja HOPS.

U kratkom vremenu vraćeno je napajanje električnom energijom u svim HOPS-ovim trafostanicama na području sjeverozapadne Hrvatske, osim u Knegincu gdje su dežurne ekipe prije puštanja u sustav dodatno otklanjale kvar. Ukupna neisporučena električna energija procijenjena je na 20 megavatsati.

Foto: MojPortal.hr

Snijeg je od podneva pojačao intenzitet te je i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji već izazvao ozbiljne poteškoće u prometu. Iako su vozači obvezni imati zimsku opremu, čini se da su oborine koje se zadržavaju na kolniku ponovno neke zatekle nespremne. Građanin je za mojportal upozorio da se izbjegava cesta od Velikog Trojstva prema Šandrovcu jer je ondje, prema njegovim riječima, automobil ostao zaglavljen na prometnici. Problemi se nastavljaju i u Ćurlovcu, gdje se, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, stvorio pravi prometni kaos. Kolone vozila protežu se u oba smjera – prema Koprivnici i prema Bjelovaru. Ni na području Općine Kapela situacija nije povoljnija. Ceste su prekrivene snijegom, a zbog otežanih uvjeta u prometu otkazana su i neka društvena događanja.