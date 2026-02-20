Radila je kao prodavačica u trgovini poznatog brenda sportske opreme a onda su Zlatni plamenovi sve promijenili

Curling je bio jedan od najposjećenijih sportova na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama. Jedan od razloga bila je i domaća sportašica Stefania Constantini, rođena u Cortini. Na prošlim Igrama u Pekingu 2022. godine Stefania Constantini i njezin partner Amos Mosaner s nevjerojatnom su mirnoćom i preciznošću nadigrali suparnike. Nisu samo pobjeđivali, nego su dominirali. S nizom od jedanaest pobjeda bez ijednog poraza ostvarili su savršen turnir i osvojili zlatnu medalju – prvu olimpijsku medalju za Italiju u curlingu u povijesti.

Stefania dolazi iz sportske obitelji – otac Andrea bio je hokejaš, a istim putem krenuo je i jedan od njezine braće, dok se drugi, Daniele, također zaljubio u curling. Upravo je s bratom Danieleom 2019. godine osvojila talijansko prvenstvo u mješovitim parovima. Ipak, njezin prvi susret s ledom i granitnim kamenjem dogodio se gotovo slučajno. S osam godina, na poziv prijateljice iz osnovne škole, otišla je isprobati curling. Iako je već trenirala tenis, plivanje, skijanje pa čak i hip-hop ples, trenutak kada je prvi put gurnula kamen niz ledenu stazu bio je presudan. Opisala ga je kao „ljubav na prvi pogled“.

Put od dječje zanesenosti do profesionalnog sporta bio je ispunjen izazovima, ponajprije financijskim. Kako bi mogla plaćati skupe treninge, putovanja i opremu, Stefania je nakon završene srednje računovodstvene škole pronašla posao. Radila je kao prodavačica u trgovini poznatog brenda sportske opreme The North Face u Cortini. Dan bi započinjala ranojutarnjim kondicijskim treninzima kako bi izgradila snagu potrebnu za višesatne mečeve. Nakon toga slijedio je rad u smjenama u trgovini, a večeri su bile rezervirane za treninge na ledu. Taj ritam bio je zahtjevan i tražio je odricanja, no njezina odlučnost bila je jača od umora.

Ključna prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 2021. godine, kada se priključila sportskoj sekciji talijanske državne policije, poznatoj pod nazivom Zlatni plamenovi. Dobila je stalnu plaću i sve potrebne uvjete za profesionalno bavljenje sportom, što joj je omogućilo da napusti posao u trgovini i u potpunosti se posveti curlingu. Oslobođena financijskih briga, mogla je svu energiju usmjeriti na usavršavanje tehnike i strategije, što je ubrzo donijelo vrhunske rezultate i pripremilo je za osvajanje olimpijskog zlata.

Nakon trijumfa u Pekingu Stefania Constantini nastavila je nizati uspjehe. U paru s Amosom Mosanerom ponovno je dominirala na Svjetskom prvenstvu 2025. godine u kanadskom Frederictonu, gdje su osvojili naslov svjetskih prvaka bez ijednog poraza. Na Zimskim olimpijskim igrama 2026., održanima na domaćem terenu u Milanu i Cortini, osvojila je brončanu medalju u mješovitim parovima, pobijedivši Veliku Britaniju u susretu za treće mjesto. Ta medalja imala je poseban značaj jer je osvojena pred domaćom publikom. Ujedno je i liderica ženske reprezentacije Italije te je kao kapetanica (skip) vodila reprezentaciju do srebra na Europskom prvenstvu 2023. i bronce 2017. godine.

Visoka 168 centimetara, Stefania je dokaz da u curlingu sirova snaga nije presudna. Riječ je o sportu koji predstavlja spoj fizičke izdržljivosti i mentalne snage. Mečevi traju više od dva sata i zahtijevaju stalnu koncentraciju i strateško promišljanje. Upravo su smirenost pod pritiskom, sposobnost donošenja odluka u ključnim trenucima i preciznost obilježja koja su Stefaniu Constantini učinila sportskom ikonom. U Italiji je postala jedno od zaštitnih lica zimskih sportova i ambasadorica Olimpijskih igara u Cortini.