VL
Autor
Stjepan Meleš
DINAMO - GENK

UŽIVO Dinamo lovi preokret protiv Genka u europskoj utakmici sezone (1:2)

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Marko Lukunic/PIXSELL
19.02.2026. u 19:55
Utakmicu šesnaestine finala Europske lige između Dinama i Genka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
Beljo 44'
1-2
GENK
Heynen 15' El Ouahdi 21'
Europska liga - 1/16 finala, 18.45, Maksimir, Zagreb
54'

Hoxha je uputio precizan centaršut, ali Stojković i Topić nisu uspjeli ubaciti loptu u mrežu.

53'

Dinamo napada Genk i ide po preokret u nastavku.

46'

Krećemo u drugo poluvrijeme. 

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

Gol
44' (Gol)

Topić je sjajno prošao i uposlio Belju za smanjenje zaostatka Dinama.

44'

Livaković spašava Dinamo i brani zicer. 

42'

Beljo se našao ispred Lawala, ali je u sjajnoj poziciji pucao ravno u golmana Genka.

Žuti karton
35' (Žuti karton )

Žuti karton za Belju, propušta uzvrat u Genku.

28'

Dobra povratna lopta Topića, ali Zajc puca malo previsoko.

Gol
21' (Gol)

Brzi napad povukli su Belgijci, lopta je uz malo sreće u šesnaestercu došla do El Ouahdija, koji si je lijepo stvorio prostor za udarac i podebljao vodstvo. 

15'

Genk je poveo nakon prvog udarca u okvir gola. Kapetan Heynen se kao na treningu prošetao poslije ubačaja iz kornera, na petercu je nadvisio Domingueza i glavom matirao Livakovića. 

8'

Prvi dobar Dinamov pokušaj, Beljin pokušaj blokirala je obrana Genka. 

5'

Jaka kiša natopila je travnjak tako da je pred nogometašima obje momčadi zahtjevan zadatak. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica u kišnom Zagrebu. 

SUDAC

Glavni sudac maksimirskog okršaja je Umut Meler iz Turske.

MARIO KOVAČEVIĆ

- Bennacera nema otprije i na njega jedinog ne možemo računati. Svi ostali spremni čekaju utakmicu. Genk je u gornjoj polovici Europske lige. Nisu prošli u prvih osam samo zbog gol-razlike. Duplo su skuplji od nas. Želimo pokazati da možemo igrati dobro protiv tako dobre ekipe. Dinamo s kim god da igra na Maksimiru, očekuje pobjedu. Genk je kvalitetan, ali vjerujemo u sebe. Zanima me samo pobjeda. Padale su tu i jače ekipe - rekao je u najavi Mario Kovačević.

- Genk ima brze i okomite igrače, igraju jako brzo i dominantno i ulažu puno u ekipu. To me veseli. Mi isto želimo takvi biti u hrvatskom prvenstvu. Ne bih htio pričati o pojedincima, to ću proći sa svojom momčadi. Genk ima kvalitetu u sredini i prema naprijed. Oni daju puno golova, ali puno i primaju. Pokušat ćemo biti opasni prema naprijed, tražit ćemo svoje šanse - dodao je.

SASTAVI

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha

GENK: awal - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heynen, Steuckers, Heymans - Ito, Bibout, Karetsas

TV-PRIJENOS

Televizijski prijenos utakmice je od 18.45 na kanalu Arenasport 1. Nešto ranije počet će i uvodna studijska emisija, a ista će biti na programu i nakon dvoboja.

KOSTUR

Podsjetimo, u ovoj fazi dvije utakmice igraju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici u ligaškoj fazi na jesen. Dinamo će u slučaju prolaska dalje u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga. To će biti odlučeno naknadnim ždrijebom.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Evo nas u tekstualnom prijenosu dvoboja Eliminacijske faze ili šesnaestine finala Europske lige. Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje belgijski Genk u prvoj europskoj utakmici u novoj kalendarskoj godini.

Komentara 14

BI
billynik
19:02 19.02.2026.

Koja tragedija od Dinamo samo u godini dana. Pogledajte sto radi Beljo dok Genk zabija gol.

EJ
ejStef
19:21 19.02.2026.

Sezona i pol (zapravo pola sezone) ove uprave i Bobana, 150 mil. €, sve to da bi Dinamo postao kanta za napucavanje u Europi. Mislim da ne treba reći ništa više o ovoj kombinaciji Boban/Kovačević...

Avatar Zgubider..
Zgubider..
19:20 19.02.2026.

"...Dinamo nokautiran na kišnom Maksimiru poslije samo 20 minuta (0:2)..."___Dinamo je oronul poput njihovog stadiona. Postali su kanta za napucavanje drugorazrednim klubovima...

