UŽIVO Dinamo lovi preokret protiv Genka u europskoj utakmici sezone (1:2)

Hoxha je uputio precizan centaršut, ali Stojković i Topić nisu uspjeli ubaciti loptu u mrežu.
Dinamo napada Genk i ide po preokret u nastavku.
Krećemo u drugo poluvrijeme.
Kraj prvog dijela.
Topić je sjajno prošao i uposlio Belju za smanjenje zaostatka Dinama.
Livaković spašava Dinamo i brani zicer.
Beljo se našao ispred Lawala, ali je u sjajnoj poziciji pucao ravno u golmana Genka.
Žuti karton za Belju, propušta uzvrat u Genku.
Dobra povratna lopta Topića, ali Zajc puca malo previsoko.
Brzi napad povukli su Belgijci, lopta je uz malo sreće u šesnaestercu došla do El Ouahdija, koji si je lijepo stvorio prostor za udarac i podebljao vodstvo.
Genk je poveo nakon prvog udarca u okvir gola. Kapetan Heynen se kao na treningu prošetao poslije ubačaja iz kornera, na petercu je nadvisio Domingueza i glavom matirao Livakovića.
Prvi dobar Dinamov pokušaj, Beljin pokušaj blokirala je obrana Genka.
Jaka kiša natopila je travnjak tako da je pred nogometašima obje momčadi zahtjevan zadatak.
Počela je utakmica u kišnom Zagrebu.
Glavni sudac maksimirskog okršaja je Umut Meler iz Turske.
- Bennacera nema otprije i na njega jedinog ne možemo računati. Svi ostali spremni čekaju utakmicu. Genk je u gornjoj polovici Europske lige. Nisu prošli u prvih osam samo zbog gol-razlike. Duplo su skuplji od nas. Želimo pokazati da možemo igrati dobro protiv tako dobre ekipe. Dinamo s kim god da igra na Maksimiru, očekuje pobjedu. Genk je kvalitetan, ali vjerujemo u sebe. Zanima me samo pobjeda. Padale su tu i jače ekipe - rekao je u najavi Mario Kovačević.
- Genk ima brze i okomite igrače, igraju jako brzo i dominantno i ulažu puno u ekipu. To me veseli. Mi isto želimo takvi biti u hrvatskom prvenstvu. Ne bih htio pričati o pojedincima, to ću proći sa svojom momčadi. Genk ima kvalitetu u sredini i prema naprijed. Oni daju puno golova, ali puno i primaju. Pokušat ćemo biti opasni prema naprijed, tražit ćemo svoje šanse - dodao je.
DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha
GENK: awal - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heynen, Steuckers, Heymans - Ito, Bibout, Karetsas
Televizijski prijenos utakmice je od 18.45 na kanalu Arenasport 1. Nešto ranije počet će i uvodna studijska emisija, a ista će biti na programu i nakon dvoboja.
Podsjetimo, u ovoj fazi dvije utakmice igraju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici u ligaškoj fazi na jesen. Dinamo će u slučaju prolaska dalje u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga. To će biti odlučeno naknadnim ždrijebom.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Evo nas u tekstualnom prijenosu dvoboja Eliminacijske faze ili šesnaestine finala Europske lige. Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje belgijski Genk u prvoj europskoj utakmici u novoj kalendarskoj godini.
Sezona i pol (zapravo pola sezone) ove uprave i Bobana, 150 mil. €, sve to da bi Dinamo postao kanta za napucavanje u Europi. Mislim da ne treba reći ništa više o ovoj kombinaciji Boban/Kovačević...
"...Dinamo nokautiran na kišnom Maksimiru poslije samo 20 minuta (0:2)..."___Dinamo je oronul poput njihovog stadiona. Postali su kanta za napucavanje drugorazrednim klubovima...
