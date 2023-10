VIDEO Vatra na povratku s utakmice progutala autobus engleskog nogometnog kluba

Nakon uobičajenog središnjeg subotnjeg programa kola svih engleskih liga, Barnsleyev klupski autobus zapalio se na autocesti na putu kući i izazvao pravu dramu.

Pojavila se snimka na kojoj se vidi vozilo u plamenu, a ljudi se u isto vrijeme čude i smiju.

Barnsley’s team bus on fire this evening after a 1-0 victory over Exeter City



Luckily no one was hurt and everyone got off the bus all safe 🙏#SkyBetLeagueOne #EFL #BarnsleyFC pic.twitter.com/4P70KT48nx