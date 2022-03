VIDEO Uznemirujuć pad: Vozač izgubio kontrolu pa odletio u zrak i završio u bolnici

Osmostruki svjetski prvak Marc Marquez doživio je zastrašujući pad na zagrijavanju pred start utrke za Veliku nagradu Indonezije.

Naime, pred finiš zagrijvanja izgubio kontrolu nad vozilom, pa je odletio u vis i doživio težak pad. Slavni vozač je ustao i izašao sa staze, ali je odmah prebačen u bolnicu na detaljne preglede. Ondje je ustanovljeno da je doživio potres mozga i dobio je zabranu da sudjelovanja u utrci.

Dodajmo i kako su vremenski uvjeti bili katastrofalni, a utrka je startala nakon više od sat vremena odlaganja.

Today Marc Marquez crashed again in the warm-up session. #xposureid #motogp #marcmarquez pic.twitter.com/GBHLd2XcZf