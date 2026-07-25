Fenerbahče se oglasio po pitanju Dominika Livakovića: Evo što kažu o ponudama Dinama i Olympiacosa

Ranije danas pojavila se informacija kako je Dominik Livaković odbio ponudu grčkog Olympiacosa koji je navodno sve dogovorio s njegovim matičnim klubom Fenerbahčeom. Njegov menadžer Andy Bara otkrio je kako vratar nije zainteresiran za prelazak u grčkog velikana. O cijeloj situaciji sada se očitovao i sam istanbulski klub.

Ranije se pisalo kako je Fener odbio tri milijuna eura tešku ponudu zagrebačkog Dinama koji želi vratiti Livakovića, a prihvatio četiri i pol milijuna eura od Olympiacosa. Fenerbahče pak tvrdi kako nikakva ponuda nije stigla.

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- Informacije o transferu Dominika Livakovića koje su se pojavile u javnosti nisu točne. Unatoč tvrdnjama koje su objavljene, nismo zaprimili službene ponude Dinama iz Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji su se spominjali u medijima - napisao je turski velikan.

Tako se nastavlja saga o Livakovićem transferu, a kraj se ne nazire. Hrvatski vratar odlučan je u namjeri da ovog ljeta napusti Tursku, a njegova preferirana destinacija je Dinamo. Interes pokazuju i Celtic, Torino te Crystal Palace. Jedino što je sigurno jest da Livaković želi otići, a ostaje za vidjeti hoće li mu to uspjeti i ako da, gdje će završiti.