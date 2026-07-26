Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
provjerite!

Zanimljiva optička iluzija otkriva jeste li prirodno inteligentna osoba

instaprint.co.uk
VL
Autor
Večernji.hr
26.07.2026.
u 06:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Optičke iluzije mogu biti nevjerojatno zabavne i fascinantne - ali nam također govore mnogo o tome kako funkcioniraju naši mozgovi.

Jeste li se ikada osjećali kao da se vaš um ili oči igraju s vama? Možda ste gledali u optičku iluziju. Naši mozgovi i oči rade zajedno kako bi pokušali protumačiti ono što je ispred nas - ali iako možda pokušavaju razgovarati jedni s drugima jednostavnim jezikom, to može biti pomiješano i zbrkano, piše Mirror

Stvari poput boja, sjena i perspektiva pomažu mozgu razumjeti što vidi i počet će stvarati mišljenje na temelju tih tragova - ali ako su oni dizajnirani na specifičan način, naš mozak može postati zbunjen. Ono što ga čini još zbunjujućim je to što dvoje ljudi mogu gledati u istu optičku iluziju i vidjeti dvije potpuno različite stvari.

Foto: instaprint.co.uk

U ovoj najnovijoj optičkoj iluziji, pred vama je izazov uočiti pravo voće na slici - a ono što vidite otkriva jeste li 'prirodno inteligentniji' ili ne. Kreirala ga je britanska internetska tiskarska tvrtka instantprint, a morate se koncentrirati kako biste pronašli skriveno voće među linijama i bojama. Prema instantprintu, zabavna optička iluzija može vas naučiti puno o vama samima, uključujući i vaše profesionalne sposobnosti. Ako su vam oči dovoljno oštre, moći ćete jasno vidjeti plod, a očito ste, ako ga možete vidjeti, "prirodno inteligentni". 

Za prirodno inteligentnije ljude, koji su sposobni prepoznati voće, kaže se da "malo vjerojatno uzimaju stvari zdravo za gotovo" i uvijek traže "nijanse u svemu". Također, kao suradnici, smatra se da je s njima "zadovoljstvo raditi, brzo se snalaze i nevjerojatno su pouzdani. Oni koji su prirodno inteligentni vjerojatno će biti stimulativni, dobri u komunikaciji na mnogo različitih načina i općenito više organizirani. Za inteligentne osobe na radnom mjestu se kaže da su nevjerojatno znatiželjni, ljubitelji informacija i izuzetno su spremni na sve. Bez obzira s čime se suočili, uvijek imaju rješenje. Imaju snažne analitičke vještine - sposobni su brzo prepoznati obrasce, konceptualizirati ideje i žestoko provoditi planove."

Dakle, možete li pronaći pravo voće? Odgovor koji tražimo je jabuka. Javite nam jeste li ga uspjeli uočiti u komentarima. 
Ključne riječi
IQ inteligencija Jabuka mozgalica Optička iluzija

Komentara 5

Pogledaj Sve
OK
Okrad11
07:02 31.08.2025.

Što ako je netko slabovidan ili slijep? Onda je prirodno neineligentan i njihovi mozgovi baš i ne funkcioniraju.

Avatar pendreck
pendreck
07:03 31.08.2025.

Pa jabuka se vidi iz aviona

OM
omniameamecumporto
06:31 01.09.2025.

Ja sam slabovidan i vidio sam jabuku odmah. Nema to veze sa oštrinom vida već kako ti mozak procesuira informaciju koju prima od očnog živca. Postoje i druge informacije i sve te percepcije zovu se inteligencija.Ako ti mozak komplicira percepciju života onda baš i nisi previše inteligentan. Eto ja to tako vidim.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!