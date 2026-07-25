Motociklist udario u betonski most kod Lekenika i na mjestu umro

PU Sisačko-moslavačka objavila je da je večeras u 19:18 sati na cesti u Pešćenici, općina Lekenik, došlo do slijetanja motociklista. Vozač je udario u betonski most i na mjestu događaja smrtno stradao.
Na mjestu nesreće trenutačno se provodi očevid.
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