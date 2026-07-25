Motociklist udario u betonski most kod Lekenika i na mjestu umro

USKOK PROŠIRIO ISTRAGU

Šegoti određen istražni zatvor: Treba saslušati osam svjedoka

USKOK navodi da je Šegota bio odgovoran i za izradu i predlaganje projekata pripreme sportaša i saveza za olimpijski ciklus pa je u okviru svojih dužnosti dogovorio s Pavlekom da će iskoristiti svoj utjecaj kako bi se povećao iznos novca koji HOO daje HSS-u