FOTO Proslavljeni Hrvat oženio kćer naše legende, na vjenčanje stigao i Joško Gvardiol

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec (27) jučer je u Varaždinu uplovio u bračnu luku. Nogometaš Feyenoorda oženio je svoju dugogodišnju partnericu Tiju Vugrinec, kćer legendarnog hrvatskog napadača Davora Vugrinca.

Svečani obred održan je u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među njima su bili i hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Kristijan Jakić, koji su mladencima došli čestitati na važnom životnom koraku.

Prije samog vjenčanja varaždinskim ulicama prošla je svadbena povorka, a vesela atmosfera privukla je pozornost brojnih građana i prolaznika koji su mladencima uputili čestitke i lijepe želje. Fotografije pogledajte OVDJE.

Ivanušec je prošlu sezonu proveo na posudbi u grčkom PAOK-u, nakon čega se vratio u Feyenoord. Za hrvatsku reprezentaciju dosad je upisao 22 nastupa i postigao dva pogotka. Posljednji put za Vatrene nastupio je 24. lipnja 2024. protiv Italije na Europskom prvenstvu.