Hamilton kiksao u ključnom trenutku: Norris mu oteo pole poziciju VN Mađarske

Lando Norris osigurao je svoju prvu pole poziciju sezone na Velikoj nagradi Mađarske, no put do najboljeg startnog mjesta bio mu je sve samo ne jednostavan. Britancu je to uspjelo u posljednjim sekundama trećeg kruga kvalifikacija na Hungaroringu kada je završio svoj najbolji krug za samo 12 tisućinki sekunde ispred Lewisa Hamiltona koji se nadao da će u subotu ostvariti svoju 10. pole u Mađarskoj. No, Hamiltonu čeka kazna jer je smetao Oscaru Piastriju u brzom krugu Australca pa ga gotovo sigurno čeka spuštanje na 5. startnu poziciju...

U posljednjim trenucima Q3, Norris je prešao cilj s vremenom od 1:17.207, savršeno tempirajući svoj krug kako bi izbjegao dvije kasne žute zastave uzrokovane okretanjima Maxa Verstappena i zastoju Georgea Russella. Hamilton nije uspio poboljšati svoj posljednji krug i završio je na drugom mjestu ispred Charlesa Leclerca, dok se Kimi Antonelli morao zadovoljiti četvrtim mjestom u frustrirajućim kvalifikacijama za Mercedes.

George Russell se kvalificirao sedmi, iza Oscara Piastrija i Verstappena. Isack Hadjar zauzeo je osmo mjesto, a Arvid Lindblad iz Racing Bullsa i Nico Hulkenberg iz Audija kompletirali su top-10 kvalifikacija na Hungaroringu. Liam Lawson nije uspio ući u posljednji segment kvalifikacija za 0,126 s i startat će Mađarski GP kao 11., ispred Pierra Gaslyja i Franca Colapinta iz Alpinea. Gabriel Bortoleto završio je 14. mjestu za Audi, ispred Estebana Ocona i znatno poboljšanog Fernanda Alonsa. Ollie Bearman bio je lošije plasiran od svog momčadskog kolege iz Haasa i završio je 17., promašivši ulazak u Q2 za nešto više od desetinke. U istoj situaciji našli su se i Williamsovi vozači Carlos Sainz (P18) i Alex Albon (P19), koji su obojica izrazili frustracije zbog bolida nakon kvalifikacija. Dok je Alonso maksimalno iskoristio nadograđeni Aston Martin, njegov momčadski kolega Lance Stroll završio je 20., tek ispred Valtterija Bottasa i Sergija Pereza iz najsporijeg Cadillaca.

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Na konferenciji za medije nakon kvalifikacija prvo smo dugo čekali Lewisa Hamiltona koji je na kraju ipak stigao na presici iako će vrlo vjerojatno ostati bez svoje 2. pozicije. Lando Norris je, pak, pucao od samopouzdanja. Iako nisu djelovali tako moćno na početku kvalifikacija (a niti ranije u vikendu), Norris ističe da je vjerovao da može složiti jako dobar krug. Opisivao je uvjete na stazi kao pravu 'lutriju'. Novi asfalt na nekim dijelovima Hungaroringa stvarao je probleme vozačima, s prianjanjem koje se mijenjalo iz zavoja u zavoj. - Iskreno, bilo je teško sastaviti dobar krug. S novim asfaltom, koji na nekim mjestima drži, a na drugima ne, ponekad imate osjećaj kao da je sve stvar sreće. Moj krug je bio dovoljan za pole, ali nije bio moj najbolji, izjavio je Norris, dodavši kako bi s još jednim pokušajem sigurno bio znatno brži. Ipak, istaknuo je da su nadogradnje na bolidu očito donijele rezultate. - Ne osjeti se velika razlika, ali bolid je očito brži, a to je uvijek dobra stvar. Lijepo je vidjeti da se naporan rad cijele momčadi pretvorio u konkretan rezultat.

Dok je Norris slavio, u Ferrarijevo garaži su bili malo razočarani što im je McLaren oteo prvo mjesto u kvalifikacijama koje su priželjkivali. Nakon što je bio najbrži u prvom pokušaju u Q3, sedmerostruki svjetski prvak napravio je pogrešku u ključnom trenutku i nije uspio popraviti svoje vrijeme. Otvoreno je priznao krivnju, ali i izrazio čuđenje strategijom tima. - Ne znam zašto smo izašli prvi na stazu, bio sam iznenađen. Definitivno to ne bih odabrao, rekao je Hamilton. - U prvom zavoju sam imao naglo bježanje stražnjeg kraja i već sam bio desetinku i pol u zaostatku, a odatle je sve krenulo nizbrdo. Posljednji krug bio mi je najgori od svih. Jasno je da smo imali bolid za pole poziciju, ali ja jednostavno nisam isporučio potrebnu vožnju. Teško je to prihvatiti, samokritičan je bio britanski vozač.

Kvalifikacije za Hamiltona obilježio je i opasan trenutak s Oscarom Piastrijem, kada je umalo došlo do sudara. Hamilton je objasnio kako je za cijelu situaciju krivac bila loša komunikacija s timom. - Rekli su mi za njega doslovno kad je već bio na vrhu zavoja iza mene. Nisam imao pojma da dolazi, pojasnio je Hamilton. - Mislio sam da su svi iza mene završili svoje krugove. Ludo, jer je inače sve bilo čisto s moje strane i, naravno, nije bilo namjerno", zaključio je, prebacujući odgovornost na svoj tim koji ga nije pravovremeno obavijestio o nadolazećem bolidu u brzom krugu.

S problemima se borio i trećeplasirani Charles Leclerc, čije su se kvalifikacije kako sam opisuje pretvorile u noćnu moru od samog početka. Vozač Ferrarija opisao je kvalifikacije kao "neurednu" situaciju i priznao da se mučio pronaći pravi osjećaj u bolidu. - Iskreno, sve je krenulo nizbrdo već od prvog kruga kvalifikacija. Osjećaj u bolidu nije bio sjajan, rekao je Leclerc. Slično kao i njegovi konkurenti, i on je u posljednjem krugu napravio pogrešku koja ga je koštala boljeg plasmana. - U prvom zavoju dogodilo mi se isto što i u svakom krugu, samo što je ovaj put bilo jače proklizavanje. Tu sam izgubio dosta vremena i od tog trenutka stražnje gume više nisu bile u optimalnom stanju, detaljno je opisao Leclerc, potvrđujući da je, baš kao i Norris, imao najviše problema u zavojima 1 i 12 gdje je postavljen novi asfalt.

Norris je detaljnije objasnio s kakvim su se izazovima suočavali. - Cijeli vikend je bilo teško, posebno u zadnjem sektoru. Posljednja dva zavoja, 13 i 14, bili su izuzetno zahtjevni. Imate osjećaj da ili vozite presporo ili, ako pokušate pritisnuti malo jače, stražnji kraj samo pobjegne. Staza je na nekim mjestima prilično raspuknuta, s puno različitih zakrpa asfalta, pogotovo u prvom i dvanaestom zavoju, rekao je Norris. Zanimljivo, dodao je kako je novi asfalt zapravo lošiji od starog, što je dodatno otežalo pronalaženje balansa. Leclerc se složio s njim, naglasivši kako se u tim zavojima mučio predvidjeti ponašanje bolida. - Jednostavno nisam mogao steći pravi osjećaj i anticipirati što će bolid učiniti. Nisam odradio dobar posao u tom zadnjem krugu.