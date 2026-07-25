Bivši hrvatski reprezentativac napušta Europu nakon tri godine: Čeka ga milijunski ugovor

Tin Jedvaj napustit će grčki Panathinaikos nakon tri godine provedene u Ateni te će postati novi igrač saudijskog Al-Shababa. 30-godišnji branič pratički je već sve dogovorio s novim klubom te se već dva dana nalazi u Austriji gdje se njegov novi klub priprema za sljedeću seznu.

Panathinaikos radi na velikoj rekonstrukciji momčadi koja uključuje rješavanje starijih igrača s visokim ugovorima. To se odnosi i na Jedvaja koji je u posljednje tri godine upisao 95 nastupa za grčkog velikana. Ovo mu neće biti prva avantrura van Europe budući da je prije potpisa za Pao nosio dres Al-Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

10 bazena, 270 ljudi svaki dan na gradilištu radi punom parom: Spektakularne hrvatske terme pred otvorenjem Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedvaj je i bivši hrvatski reprezentativac koji je za vatrene upisao 26 nastupa te je bio dio momčadi koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Karijeru je započeo u zagrebačkom Dinamu koji ga je 2013. prodao Romi za pet milijuna eura. Kasnije je nastupao za Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv Moskvu i Al Ain.