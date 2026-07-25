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MIJENJA KLUB

Bivši hrvatski reprezentativac napušta Europu nakon tri godine: Čeka ga milijunski ugovor

Hrvatska izborila Euro preokretom na Rujevici
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
25.07.2026.
u 18:53
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Panathinaikos radi na velikoj rekonstrukciji momčadi koja uključuje rješavanje starijih igrača s visokim ugovorima. To se odnosi i na Jedvaja koji je u posljednje tri godine upisao 95 nastupa za grčkog velikana

Tin Jedvaj napustit će grčki Panathinaikos nakon tri godine provedene u Ateni te će postati novi igrač saudijskog Al-Shababa. 30-godišnji branič pratički je već sve dogovorio s novim klubom te se već dva dana nalazi u Austriji gdje se njegov novi klub priprema za sljedeću seznu.

Panathinaikos radi na velikoj rekonstrukciji momčadi koja uključuje rješavanje starijih igrača s visokim ugovorima. To se odnosi i na Jedvaja koji je u posljednje tri godine upisao 95 nastupa za grčkog velikana. Ovo mu neće biti prva avantrura van Europe budući da je prije potpisa za Pao nosio dres Al-Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Jedvaj je i bivši hrvatski reprezentativac koji je za vatrene upisao 26 nastupa te je bio dio momčadi koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Karijeru je započeo u zagrebačkom Dinamu koji ga je 2013. prodao Romi za pet milijuna eura. Kasnije je nastupao za Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv Moskvu i Al Ain.
Ključne riječi
Saudijska Arabija Panathinaikos hrvatska nogometna reprezentacija Tin Jedvaj

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