Velike povijesne prekretnice rijetko se dogode u nekoliko dana. Tako ni samoproglašena Republika Srpska Krajina (RSK) nije nestala isključivo između 4. i 7. kolovoza 1995. godine, kad su hrvatske gardijske brigade u silovitom naletu ušle u Knin, Benkovac, Obrovac, Slunj, Petrinju i druga dotad okupirana mjesta. Njezina je sudbina bila zapečaćena mnogo prije Oluje, u nizu vojnih, političkih i diplomatskih odluka koje su se tijekom užarenog ljeta 1995. međusobno povezale u jedinstvenu cjelinu.
Kad je 5. kolovoza hrvatska zastava podignuta na kninskoj tvrđavi, svijet je vidio samo spektakularno privođenje kraju jedne munjevite vojne operacije. No međunarodna javnost tada nije vidjela mjesece mukotrpnih i tajnih priprema iza zatvorenih vrata Predsjedničkih dvora u Zagrebu. Nije vidjela dramatične sastanke američkih diplomata u Londonu niti tajne poruke koje su iz Beograda stizale zapovjedniku Srpske vojske Krajine (SVK) generalu Mili Mrkšiću. Nije vidjela kako se u Glavnom stožeru Hrvatske vojske, još potkraj 1994. godine, izrađuju prvi operativni planovi operacije koja se tada uopće nije zvala Oluja. Vanjski svijet još je manje mogao vidjeti ono što se u tim trenutcima događalo u samom Kninu. Tamo je politički i vojni vrh pobunjenih Srba i dalje vjerovao da će međunarodna zajednica spriječiti hrvatski napad ili da će, u krajnjem slučaju, Srbija intervenirati i pokrenuti svoju vojsku kako bi spasila krajinsku paradržavu.
Tuđman je Bobetkove zapovijedi stavio izvan snage; nije htio napasti Krajinu bez potpore SAD-a
Donosimo dokumentarnu rekonstrukciju četrdeset dana koji su prethodili operaciji Oluja. Na temelju vojnih dokumenata, transkripata sjednica i diplomatskih depeša rekonstruiramo priču o sudaru šest politika i vojnom planu pokrenutom mjesecima prije kolovoza 1995.
Komentara 4
Nemrete vi bez "vaših dragih susjeda" ni jedan jedini dan,to je činjenica
rasturil je francek snove velikosrpskih i 4etni4kih barbara i iluzije žutih,crvenih i crvenih vragova! imamo hrvatsku!
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Jel to onaj general jna koji nas je uvjeravao da nas "naša jna nikada neće napasti kao što govore neki ekstremisti" a za to vrijeme su on i njegova vesela jugo družba provodili privatizaciju umjesto da nas spremaju za rat?t? Ajmo botovi, vrijeme je da zaradite sendvič.