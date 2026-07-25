Tuđman je Bobetkove zapovijedi stavio izvan snage; nije htio napasti Krajinu bez potpore SAD-a

Velike povijesne prekretnice rijetko se dogode u nekoliko dana. Tako ni samoproglašena Republika Srpska Krajina (RSK) nije nestala isključivo između 4. i 7. kolovoza 1995. godine, kad su hrvatske gardijske brigade u silovitom naletu ušle u Knin, Benkovac, Obrovac, Slunj, Petrinju i druga dotad okupirana mjesta. Njezina je sudbina bila zapečaćena mnogo prije Oluje, u nizu vojnih, političkih i diplomatskih odluka koje su se tijekom užarenog ljeta 1995. međusobno povezale u jedinstvenu cjelinu.



Kad je 5. kolovoza hrvatska zastava podignuta na kninskoj tvrđavi, svijet je vidio samo spektakularno privođenje kraju jedne munjevite vojne operacije. No međunarodna javnost tada nije vidjela mjesece mukotrpnih i tajnih priprema iza zatvorenih vrata Predsjedničkih dvora u Zagrebu. Nije vidjela dramatične sastanke američkih diplomata u Londonu niti tajne poruke koje su iz Beograda stizale zapovjedniku Srpske vojske Krajine (SVK) generalu Mili Mrkšiću. Nije vidjela kako se u Glavnom stožeru Hrvatske vojske, još potkraj 1994. godine, izrađuju prvi operativni planovi operacije koja se tada uopće nije zvala Oluja. Vanjski svijet još je manje mogao vidjeti ono što se u tim trenutcima događalo u samom Kninu. Tamo je politički i vojni vrh pobunjenih Srba i dalje vjerovao da će međunarodna zajednica spriječiti hrvatski napad ili da će, u krajnjem slučaju, Srbija intervenirati i pokrenuti svoju vojsku kako bi spasila krajinsku paradržavu.