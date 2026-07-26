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Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

SDP-u je 1991. bilo neugodno izaći iz Juge, a 2026. zauzeti se za BiH Hrvate

Kampanja SDP-a i Možemo! "Plenkovićeva inflacija" u Čakovcu
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
26.07.2026. u 06:50

Nisu glasali za Rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH jer bi to 'iziritiralo' Bošnjake i Srbe. Isti je to SDP koji je '91. glasao protiv Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH

Siniši Hajdašu Dončiću i zastupnicima SDP-a u Hrvatskom saboru bilo je neugodno. Idu dvomjesečni godišnji odmori, a vladajući su za kraj zasjedanja organizirali glasanje o Rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Neugodu su riješili tako da su Rezoluciju ignorirali, štoviše, čak su dezertirali i napustili sabornicu. Rezolucija, koju je predložio Domovinski pokret, u suglasnosti s HDZ-om, usvojena je s ipak dovoljnih 83 glasa 'za'. SDP-ov Arsen Bauk prethodno je ipak objasnio zašto će SDP opet eskivirati i od ovakve, "ublažene" Rezolucije, rekavši da su Hrvati u BiH, istina, preglasavani, no da ne treba iritirati ostala dva entiteta!? Prevedeno, to znači da su SDP-ovci svjesni kako Bošnjaci preglasavaju Hrvate i već u nekoliko mandata biraju svoje "Hrvate" u Predsjedništvo države, ali, bez obzira na to, bolje nam je da svi šutimo, kako ne bismo naljutili Bošnjake i Srbe. Eto, to je onaj tipični SDP kojemu je neugodno svaki put kada se otvori rasprava o pitanjima od vitalne važnosti za Hrvate i kada treba donijeti ključne odluke. Oni to "odlučno možda" baštine još od 1991. Tada se, točnije 25. lipnja te godine, glasalo o ključnoj odluci o hrvatskoj neovisnosti i stvaranju samostalne države. Na dnevnom redu bilo je glasanje o Ustavnoj odluci o suverenosti i samostalnosti RH. Prije toga, bio je organiziran svibanjski referendum, de facto o odcjepljenju od Jugoslavije, a slijedila je ustavna odluka kao najvažniji dokument o neovisnosti. Time je pokrenut postupak razduživanja od SFRJ i zahtjev za međunarodno priznanje naše države. Pričat će se poslije da su SDP-ovci pobjegli iz sabornice uoči tog glasanja, no angažirani su razni liberalni fakt-čekeri, koji su utvrdili da je istina drukčija, da su SDP-ovci, tada još SKH-SDP, ostali i glasali. Radi potpune istine, valja reći da su ove fakt-čekerske tvrdnje poluistina. Jedan veliki dio SDP-ovaca jest izašao iz sabornice, a bili su to njihovi zastupnici, pretežito Srbi, koji su otišli u krajeve gdje je već počela pobuna. U sabornici je ostalo preostalih 49 zastupnika SDP-a (u trodomnom Saboru ukupno je SDP imao 107 zastupnika). Dakle, oni nisu pobjegli iz sabornice, ali je, još gore, od njih 49, njih 48 glasalo protiv Ustavne odluke o samostalnosti, dok je samo jedan zastupnik SDP-a glasao 'za'. Bio je to Marko Vlašić Čiča iz Čare na Korčuli. Poslije će SDP-ovci objašnjavati da su glasali protiv, jer je odbijen njihov amandman o "novom udruživanju republika". Tražili su da se u tekst ustavne odluke unese odredba prema kojoj bi Hrvatska, paralelno s razduživanjem, pokrenula i postupak za ponovno udruživanje u novi savez jugoslavenskih republika, dakle u konfederaciju. Tadašnji lider SDP-a Ivica Račan za govornicom je izjavio kako SDP podržava samostalnost, ali ne može glasati za odluku koja potpuno zatvara vrata konfederalnom savezu. Eto, SDP-u je u najpresudnijim trenucima za novovjeku hrvatsku državu bilo neugodno samo tako napustiti Jugoslaviju, nego su namjeravali ostaviti otvorena stražnja vrata za konfederaciju s onim jugoslavenskim republikama koje bi to željele. Danas nam je jasnije da je riječ o neodlučnom i mlitavom stavu, koji na sreću ipak nije omeo izlazak Hrvatske iz mračnog jugoslavenskog zagrljaja, ali istu neodlučnost baštini i današnji SDP. Koji se nedavno poskliznuo na još jednom ključnom glasanju, kada je trebalo izglasati da nekoliko časnika za vezu HV-a ode u NATO-ovu bazu u njemačkom Wiesbadenu. SDP je glasao protiv, iz slijepe poslušnosti prema svom bivšem šefu Zoranu Milanoviću, koji je tada tvrdio da će ti časnici HV-a završiti u Ukrajini. Godinu poslije vidimo da su ostale članice NATO-a poslale časnike u Wiesbaden, da nitko nije završio u Ukrajini, te da iz Njemačke u realnom vremenu prate i analiziraju najnovije ratne tehnike i oružane sustave kojima Ukrajinci uspijevaju odolijevati Putinu već četiri i pol godine. HV ostaje bez tih ključnih informacija i iskustava, a Zoki, naš vrhovni zapovjednik, i dalje zabranjuje bilo kakav kontakt HV-a i ukrajinske vojske. SDP-u je i tada bilo neugodno, pa je glasao protiv, ali nije mu neugodno što je time debelo oštetio HV.

Ključne riječi
Hrvati u BiH

Komentara 80

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Avatar Matija22
Matija22
07:01 26.07.2026.

To je istina, samo ste zaboravili napisati da je isto sdp i račan 1990-te predao svo naouružanje teritorijalne obrane Hrvatske koje tada imala borislavu joviću i jna i onda nas je srbija napala, pa se nekako Hrvatska snalazila braneći se lopatama od jna. To se prešućuje , treba pitati sdp i možemo za to.

KI
Kiker
09:00 26.07.2026.

Ivanokovicu, da li si ikada napisao je li HDZ-bilo neugodno izruciti nase generale heroje Hagu? Mislim da nisi, jer niti jednog nije izrucio SDP, kad je bio na vlasti, vec ih je SVE izrucio HDZ! Tvoja omiljena stranka!

Avatar nisam_robot
nisam_robot
07:24 26.07.2026.

Možemo i na komentarima ovdje vidjeti da skoro isključivo ljevičari/antife bezrezervno mrze BiH Hrvate. Ujedno imaju jako puno razumjevanja i uvijek nednu suzu u rezervi za muslimane i srbe. Često čitam od ljevičara šovinitičke izjave koje su preuzeli od ekstremnih desničara i islamista naspram Hrvatima. Tako da je ovo standardni lijevi mindset. Ne zaboravimo i to kako su se brinuli o zarobljenim agresorima u DR i da se treba prelaštati itd. Dok su istovremeno opravdavali masovna smaknuća zarobljenika ali i žena i djece nakon 45. Oni svoga licemjerja uopceniu svjesni.

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