SDP-u je 1991. bilo neugodno izaći iz Juge, a 2026. zauzeti se za BiH Hrvate

Siniši Hajdašu Dončiću i zastupnicima SDP-a u Hrvatskom saboru bilo je neugodno. Idu dvomjesečni godišnji odmori, a vladajući su za kraj zasjedanja organizirali glasanje o Rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Neugodu su riješili tako da su Rezoluciju ignorirali, štoviše, čak su dezertirali i napustili sabornicu. Rezolucija, koju je predložio Domovinski pokret, u suglasnosti s HDZ-om, usvojena je s ipak dovoljnih 83 glasa 'za'. SDP-ov Arsen Bauk prethodno je ipak objasnio zašto će SDP opet eskivirati i od ovakve, "ublažene" Rezolucije, rekavši da su Hrvati u BiH, istina, preglasavani, no da ne treba iritirati ostala dva entiteta!? Prevedeno, to znači da su SDP-ovci svjesni kako Bošnjaci preglasavaju Hrvate i već u nekoliko mandata biraju svoje "Hrvate" u Predsjedništvo države, ali, bez obzira na to, bolje nam je da svi šutimo, kako ne bismo naljutili Bošnjake i Srbe. Eto, to je onaj tipični SDP kojemu je neugodno svaki put kada se otvori rasprava o pitanjima od vitalne važnosti za Hrvate i kada treba donijeti ključne odluke. Oni to "odlučno možda" baštine još od 1991. Tada se, točnije 25. lipnja te godine, glasalo o ključnoj odluci o hrvatskoj neovisnosti i stvaranju samostalne države. Na dnevnom redu bilo je glasanje o Ustavnoj odluci o suverenosti i samostalnosti RH. Prije toga, bio je organiziran svibanjski referendum, de facto o odcjepljenju od Jugoslavije, a slijedila je ustavna odluka kao najvažniji dokument o neovisnosti. Time je pokrenut postupak razduživanja od SFRJ i zahtjev za međunarodno priznanje naše države. Pričat će se poslije da su SDP-ovci pobjegli iz sabornice uoči tog glasanja, no angažirani su razni liberalni fakt-čekeri, koji su utvrdili da je istina drukčija, da su SDP-ovci, tada još SKH-SDP, ostali i glasali. Radi potpune istine, valja reći da su ove fakt-čekerske tvrdnje poluistina. Jedan veliki dio SDP-ovaca jest izašao iz sabornice, a bili su to njihovi zastupnici, pretežito Srbi, koji su otišli u krajeve gdje je već počela pobuna. U sabornici je ostalo preostalih 49 zastupnika SDP-a (u trodomnom Saboru ukupno je SDP imao 107 zastupnika). Dakle, oni nisu pobjegli iz sabornice, ali je, još gore, od njih 49, njih 48 glasalo protiv Ustavne odluke o samostalnosti, dok je samo jedan zastupnik SDP-a glasao 'za'. Bio je to Marko Vlašić Čiča iz Čare na Korčuli. Poslije će SDP-ovci objašnjavati da su glasali protiv, jer je odbijen njihov amandman o "novom udruživanju republika". Tražili su da se u tekst ustavne odluke unese odredba prema kojoj bi Hrvatska, paralelno s razduživanjem, pokrenula i postupak za ponovno udruživanje u novi savez jugoslavenskih republika, dakle u konfederaciju. Tadašnji lider SDP-a Ivica Račan za govornicom je izjavio kako SDP podržava samostalnost, ali ne može glasati za odluku koja potpuno zatvara vrata konfederalnom savezu. Eto, SDP-u je u najpresudnijim trenucima za novovjeku hrvatsku državu bilo neugodno samo tako napustiti Jugoslaviju, nego su namjeravali ostaviti otvorena stražnja vrata za konfederaciju s onim jugoslavenskim republikama koje bi to željele. Danas nam je jasnije da je riječ o neodlučnom i mlitavom stavu, koji na sreću ipak nije omeo izlazak Hrvatske iz mračnog jugoslavenskog zagrljaja, ali istu neodlučnost baštini i današnji SDP. Koji se nedavno poskliznuo na još jednom ključnom glasanju, kada je trebalo izglasati da nekoliko časnika za vezu HV-a ode u NATO-ovu bazu u njemačkom Wiesbadenu. SDP je glasao protiv, iz slijepe poslušnosti prema svom bivšem šefu Zoranu Milanoviću, koji je tada tvrdio da će ti časnici HV-a završiti u Ukrajini. Godinu poslije vidimo da su ostale članice NATO-a poslale časnike u Wiesbaden, da nitko nije završio u Ukrajini, te da iz Njemačke u realnom vremenu prate i analiziraju najnovije ratne tehnike i oružane sustave kojima Ukrajinci uspijevaju odolijevati Putinu već četiri i pol godine. HV ostaje bez tih ključnih informacija i iskustava, a Zoki, naš vrhovni zapovjednik, i dalje zabranjuje bilo kakav kontakt HV-a i ukrajinske vojske. SDP-u je i tada bilo neugodno, pa je glasao protiv, ali nije mu neugodno što je time debelo oštetio HV.