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BIVŠA KANDIDATKINJA

Andrea iz 'Braka na prvu' podijelila tužnu vijest: 'Nastala je tišina a tuga ispunila naša srca. Otišao si nekako prerano'

Foto: RTL
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VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 08:00
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Andrea, koja je nakon sudjelovanja u showu gdje je upoznala i svog partnera Mislava Pajdakovića, svoj profesionalni put usmjerila prema širenju smijeha i radosti osnivanjem "HaHaHouse", prvog Muzeja smijeha u Zagrebu, sada prolazi kroz iznimno teško razdoblje

"Dragi moj tata, nastala je tišina a tuga ispunila naša srca", započela je svoju emotivnu objavu Andrea Golubić, javnosti najpoznatija po sudjelovanju u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu". Uz seriju fotografija koje prikazuju sretne obiteljske trenutke kroz godine, Andrea se oprostila od oca Štefa. Podijelila je fotografije na kojima pozira nasmijana s ocem, staru uspomenu iz djetinjstva na kojoj otac na ramenima drži njenog brata dok ona mazi mačku, te dirljiv prizor na kojem on kao djed u naručju drži unuku.

"Otišao si nekako prerano i nameće se osjećaj svog izgubljenog vremena koje smo još trebali imati zajedno, tvoje zezancije s Elenom, naših internih šala i priča o starim vremenima uz dobri stari gemišt", napisala je Andrea, otkrivajući dubinu svoje tuge i prisjećajući se malih, ali dragocjenih trenutaka. U objavi mu je obećala da će se obitelj nastaviti brinuti o majci onako kako je to on činio godinama. Svoju poruku zaključila je riječima: "Hvala ti tata za sve".

Objava je brzo izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja i prijatelja, koji su u komentarima izražavali sućut i slali poruke podrške. "Moja iskrena sućut svima vama", "Jako mi je žao Andrea, iskrena sućut cijeloj obitelji", samo su neki od komentara ispod niza fotografija koje svjedoče o sretnom obiteljskom životu.

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Andrea, koja je nakon sudjelovanja u showu gdje je upoznala i svog partnera Mislava Pajdakovića, svoj profesionalni put usmjerila prema širenju smijeha i radosti osnivanjem "HaHaHouse", prvog Muzeja smijeha u Zagrebu, sada prolazi kroz iznimno teško razdoblje. U svojoj objavi oca je nazvala "dobrim duhom Klanjca", čime je dala naslutiti koliko je bio cijenjen i voljen u njihovom rodnom gradu.

*uz pomoć AI-a 
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Ključne riječi
RTL obitelj smrt tužna vijest Andrea Golubić televizija TV brak na prvu showbiz

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