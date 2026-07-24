Uzbudljiva utrka uoči ljetne pauze Formule 1: Hoće li Ferrari zaprijetiti Mercedesu i ugrabiti novu pobjedu

Uzbudljiva sezona Formule 1 s novim tehničkim pravilima stigla je do posljednje utrke uoči ljetne pauze. Na Hungaroringu se ovog vikenda vozi Velika nagrada Mađarske, a svi se pitaju hoće li Ferrari zadržati pritisak prema Mercedesu koji ima dominantan bolid ove sezone. Zapravo kako je sezona dosad izgledala, pogotovo ispočetka, očekivalo se da će Mercedes napraviti još veću razliku za prvim pratiteljima. Prije Mađarske Ferrari zaostaje 73 boda za Mercedesom u poretku momčadi, a imali su tempo za pobjedu na posljednja dva Grand Prixa, a pobjedu je Charles Leclerc i ugrabio na Silverstoneu.

Očekuje se kako bi uski i zavojiti Hungaroring trebao odgovarati crvenim bolidima, a Leclerc je prošle godine ovdje osvojio pole position. Svi ovog vikenda na paddocku ističu, pa i vozači Ferrarija, kako je Mercedes ponovno favorit, no unutar talijanskog tima postoji osjećaj da imaju jako dobre šanse u Mađarskoj.

- Na papiru je ovo utrka koja bi nama trebala dobro odgovarati. Ali opet, Mercedes je dobar i na sporim i na brzim stazama. Više-manje smo tu, ali u isto vrijeme, posljednji put kada smo mislili da smo tu bio je Monaco i prošlo je puno lošije nego što smo očekivali. Mislim da je lekcija s ovim bolidima da ništa ne smiješ uzeti zdravo za gotovo, govori Charles Leclerc.

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton popeo se na drugo mjesto u poretku vozača nakon četvrtog mjesta u Spa-u, istisnuvši Georgea Russella. Hamilton je majstor staze na Hungaroringu, ovdje je pobijedio čak osam puta! Svakako je da bi trebao biti jedan od najvećih kandidata za postolje, a možda i za pobjedu.

- Mislim da smo trebali pobijediti na obje zadnje dvije utrke. U Spa-u smo bili puno konkurentniji nego što smo mislili. Imamo napredak i nadamo se da ćemo se moći boriti s njima ovog vikenda.

Aktualni prvak Lando Norris priznao je da želi ostati 'strpljiv prije nego što se previše uzbudi' zbog novih nadogradnji McLarena, ali već je u Belgiji pokazao da ima brzinu. Vjeruje da je mogao završiti i na postolju da nije imao kaznu zbog izmijenjenih dijelova. McLaren se nada da će moći izvući slične performanse na Hungaroringu, gdje su prethodnih sezona osigurali 1-2 završetke. Možda ih 2026. neće biti predviđeni za ponavljanje tog uspjeha, ali ažurirani pod i druge aerodinamičke dijelove trebali bi dobro funkcionirati na stazi s visokim downforceom.

A Oscar Piastri je još jedan od cozača koji je ove sezone izrazio nezadovoljstvo hibridnim motorom koji sada puno ovise o bateriji. Na izravno novinarsko pitanje osjeća li se ponekad više kao putnik nego kao vozač, Piastri je bez oklijevanja odgovorio: - Ponekad, da. Teško je ponekad shvatiti princip vožnje bolida koji praktički gubi polovicu snage prije kraja ravnog dijela. Čak i na utrci u Belgiji, u velikom dijelu srednjeg sektora, vozili smo samo na motoru s unutarnjim izgaranjem bez ikakve podrške baterije. Što je samo po sebi čudan osjećaj, imati neke zavoje s određenom količinom snage, a druge s punom snagom. Mislim da je Spa utrka bila posebno frustrirajuća ne samo za mene, nego i za mnoge druge.

U Mađarsku je konačno i Aston Martin donio svoje brojne nadogradnje, štoviše toliko su mijenjali da su praktički donijeli zamjenski bolid, uključujući novu šasiju (za oba vozača).

Mnogi timovi još uvijek nisu potvrdili sve vozače za sljedeću sezonu, Carlos Sainz je morao izbjegavati pitanja novinara, a samo je istaknuo da ne zna kada će se još taj razgovor dogoditi u Williamsu nakon što je momčad rezultirala rezultati ove sezone, pogotovo jer su lani završili na visokom 5. mjestu. No, jedan koji zasigurno ne treba strahovati za svoje mjesto je Isack Hadjar. Nekoliko godina zaredom Red Bull je imao pravo malo prokletstvo drugog sjedala na kojem su se u kratkom roku počeli izmijenjivati vozači. Nakon velikog pada tijekom 2024. sezone momčad je napustio Sergio Perez, a zatim se Liam Lawson i Yuki Tsunoda nisu dugo zadržali. Neki su čak upozoravali da je mladom i iznimno perspektivnom Isacku Hadjaru preranog da iz Racing Bullsa prijeđe u Red Bull već za ovu sezonu.

Hadjar ove sezone pokazuje iznimnu dosljednost, no priznaje da dolazak u momčad uz dominantnog svjetskog prvaka Maxa Verstappena nije bio nimalo lak. Na konferenciji za medije uoči utrke na Hungaroringu, Hadjar je otvoreno progovorio o izazovima i sumnjama s kojima se suočio. Poznato je da su se brojni vozači prije njega mučili u sjeni nizozemskog asa, a novinare je zanimalo je li ga ta činjenica opterećivala. Hadjar je potvrdio da je bio svjestan povijesti i pritiska koji nosi drugo sjedalo u Red Bullu.

- Očito je da dođete svjesni onoga što se događalo prije. Definitivno sam imao nekoliko sumnji jer je to neosporno. Max je sjajan", priznao je Hadjar, dodajući da je osjećao određenu dozu pritiska. Ipak, unatoč početnim nesigurnostima, istaknuo je kako se sezona do sada razvija prema njegovim očekivanjima. Njegova serija od šest uzastopnih utrka u kojima je osvojao bodove dokazuje da se vrlo uspješno nosi s izazovima, što je veliki korak naprijed u odnosu na svoje prethodnike.

Na pitanje je li iznenadio samoga sebe svojim vožnjama, Hadjar je dao skroman, ali odlučan odgovor. - Zapravo, nisam se iznenadio ove godine, da budem iskren. Samo vozim. Definitivno sam na višoj razini nego lani, što je i normalno jer mi je ovo druga sezona i još uvijek nisam jako iskusan", objasnio je. Kao ključno područje za napredak istaknuo je učenje od timskog kolege, posebno u načinu na koji Verstappen upravlja utrkama. - Max je nevjerojatno impresivan kada dođe nedjelju, način na koji vozi utrku je na potpuno drugoj razini. To je ono na čemu se fokusiram i što želim poboljšati, poručuje Hadjar.

Očekuje nas uzbudljiv vikend u Mađarskoj, gdje je upravo u tijeku prvi slobodni trening u kojem Ferrari izgleda odlično, a prvi vrhu je i Max Verstappen.