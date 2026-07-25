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FOTO 'Bomba': Nije za one slabijeg srca! Lidija Bačić objavila nove vruće fotke u minijaturnom badiću

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
25.07.2026.
u 19:00
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Kao i obično, Lidijina objava izazvala je lavinu reakcija njezinih pratitelja, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva. U komentarima su se nizali komplimenti na račun njezina izgleda, poput "kako si dobraa" i "bombaaaa", uz brojne emotikone vatre i srca koji su dodatno naglašavali oduševljenj

Pjevačica Lidija Bačić, poznatija kao Lille, na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s ljetovanja, pokazavši zavidnu figuru. Lidija je na tri fotografije pozirala u atraktivnom crnom dvodijelnom kupaćem kostimu, čiji su gornji dio krasili detalji nalik čipki, a donji dio razigrani volani. Kombinaciju je upotpunila velikim crnim sunčanim naočalama, dok su oštre sjene na njezinom tijelu i kamenjaru u pozadini odavale da su fotografije snimljene pod jakim podnevnim suncem. Naslonjena na prepoznatljive stijene dalmatinske obale, svojim je pratiteljima poručila: "Gledam ljeto koje k'o da nema kraja...". Njezina objava savršeno se uklopila u atmosferu ljeta 2026. godine, za koje su meteorolozi najavili da će u Hrvatskoj biti duže i toplije od prosjeka. Koncept "beskrajnog ljeta" nije samo Lidijin osjećaj, već i širi kulturni trend koji slavi usporavanje i uživanje u trenutku, a čini se da Lille maksimalno koristi svaki slobodan trenutak za upijanje sunca i stvaranje uspomena.

Iako fotografije odaju dojam potpunog opuštanja u stilu dalmatinskog "pomalo", ovo je ljeto za Lidiju Bačić sve samo ne neradno. Pjevačica rođena u Splitu, koja je javnosti postala poznata još 2005. godine kao finalistica showa "Hrvatski Idol", izgradila je uspješnu karijeru, a ljeto 2026. jedno joj je od najzaposlenijih. Njezin raspored nastupa diljem obale je ispunjen; nedavno je, 19. srpnja, pjevala na manifestaciji "Metkovsko ljeto", a već dan nakon ove objave očekuje je nastup kao glavne zvijezde na "Galižanskoj noći". Pjevačica je aktivna i na diskografskom planu. U lipnju je publici predstavila čak dvije nove pjesme: "Haljina", s kojom je nastupila na popularnom CMC Festivalu u Vodicama, te navijačku himnu "Jedna je zastava", objavljenu uoči Svjetskog nogometnog prvenstva.

Kao i obično, Lidijina objava izazvala je lavinu reakcija njezinih pratitelja, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva. U komentarima su se nizali komplimenti na račun njezina izgleda, poput "kako si dobraa" i "bombaaaa", uz brojne emotikone vatre i srca koji su dodatno naglašavali oduševljenje. Obožavatelji su joj ostavljali poruke podrške na raznim jezicima, potvrđujući njezinu popularnost i izvan granica regije. Jedan od komentara posebno je nasmijao mnoge, a glasio je: "Lile, posvoji me". Iako se među stotinama pozitivnih reakcija našao i pokoji kritički komentar na račun njezinog odabira odjeće, velika većina je s odobravanjem dočekala nove fotografije pjevačice koja je poznata po svojoj samouvjerenosti, energiji i atraktivnom scenskom nastupu.

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Lidija je još jednom dokazala da vješto balansira između napornog poslovnog tempa i opuštenih ljetnih trenutaka, utjelovljujući duh dalmatinskog života čak i kada joj je raspored pretrpan. Njezine fotografije, snimljene na karakterističnoj stjenovitoj obali koja pridonosi kristalnoj čistoći Jadranskog mora, nisu samo prikaz osobne ljetne idile, već i snažna promocija ljepota hrvatske obale, čiji je ona postala jedan od prepoznatljivih simbola.

*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
seksi grudi more sunce ljeto badić Lidija Bačić showbiz

Komentara 7

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ST
Startrack
20:45 25.07.2026.

Evo provjerio na internetu njoj je 40 godina. Umjesto sto vjecno paradira u kupacim i tjesnoj odjeci mogla bi malo progoglat savjete do koje starosti zena bi trebala rodit djecu. Ona sestra joj po paradiranju Zanamari je to prvo rjesila.

VO
volimnju
20:33 25.07.2026.

ništa posebno- takvih ima kolko hoćeš

Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:08 25.07.2026.

Ne znam ni jedan film sa njom (valjda je glumica)?? Ali sam veliki fan. 😍🍆

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