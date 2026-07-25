Saudijska rafinerija u plamenu, Hrvatska na rubu novog poskupljenja goriva

Naftna kriza zbog sukoba Izraela, SAD-a i Irana nastavlja se i počinje utjecati i na hrvatsko tržište. Napad hutista na jednu od ključnih saudijskih rafinerija u noći s petka na subotu samo ju je još produbio. Mediji stoga najavljuju veliko poskupljenje goriva na hrvatskim benzinskim crpkama. Tako bi eurosuper 95 trebao stajati 1,65 eura po litri, što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri, što je 24 centa više nego sada.
Napadnuta rafinerija Aramco
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Plaćamo cijenu gledanja ovog cirkusa u režiji Trumpa i ekipe.. Nisu nas pitali želimo li to gledati, gledamo li uopće ali moramo platiti. Kao HTV pretplatu.