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NOVO ŽARIŠTE

Saudijska rafinerija u plamenu, Hrvatska na rubu novog poskupljenja goriva

FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict
Reuters/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
25.07.2026.
u 19:45
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Ograničenjem točenja na 300 litara hrvatski distributeri pokušavaju izbjeći poremećaje u opskrbi

Naftna kriza zbog sukoba Izraela, SAD-a i Irana nastavlja se i počinje utjecati i na hrvatsko tržište. Napad hutista na jednu od ključnih saudijskih rafinerija u noći s petka na subotu samo ju je još produbio. Mediji stoga najavljuju veliko poskupljenje goriva na hrvatskim benzinskim crpkama. Tako bi eurosuper 95 trebao stajati 1,65 eura po litri, što je poskupljenje od 11 centi; eurodizel 1,81 eura po litri (poskupljenje od 22 centa), a plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,26 eura po litri, što je 24 centa više nego sada.

Napadnuta rafinerija Aramco

Ključne riječi
Saudijska Arabija Huti hutisti

Komentara 16

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AD
adrad
20:28 25.07.2026.

Plaćamo cijenu gledanja ovog cirkusa u režiji Trumpa i ekipe.. Nisu nas pitali želimo li to gledati, gledamo li uopće ali moramo platiti. Kao HTV pretplatu.

SP
sprovodovod3
20:35 25.07.2026.

Sram te bilo Putine! Da nisi ušao u rat s Ukrajinom mi ti ne bi uveli sankcije i tako sebe upropastili!

NA
NANO
20:04 25.07.2026.

A gdje to neće gorivo pokupiti, u Europi već danima poskupljuje zahvaljujući bolesnicima Trumpu, Putinu, Netanyahu i ostalim zločincima.

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