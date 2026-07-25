Saudijska rafinerija u plamenu, Hrvatska na rubu novog poskupljenja goriva

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Prva 'beba iz epruvete': Neki su njezino rođenje uspoređivali i s vizijama iz mračnog remek-djela “Vrli novi svijet”

Na današnji dan, 25. srpnja 1978. godine, rođena je prva beba na svijetu koja je začeta izvantjelesnom oplodnjom. Nakon dugih godina iscrpljujuće borbe s neplodnošću, bila je to veličanstvena pobjeda za roditelje malene Louise Joy Brown, ali i povijesni trijumf znanosti. No, rođenje prve bebe iz epruvete neminovno je imalo i drugu stranu medalje. Ta globalna senzacija pokrenula je brojne etičke debate, no s rođenjem Louise rodila se i nada za milijune parova koji su se borili s neplodnošću. Nakon što je Louise probila led, na svijet je istim putem došlo više od 12 milijuna beba iz epruvete.