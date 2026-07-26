FOTO Pogledajte 50 najdramatičnijih fotografija iz Francuske i Španjolske: Apokaliptični prizori posvuda
Ljeto 2026. ostat će upamćeno kao jedno od najrazornijih kada je riječ o šumskim požarima u Europi. Vatrena stihija progutala je desetke tisuća hektara šuma i prisilila stotine tisuća ljudi na bijeg iz svojih domova.
Požari su zahvatili više europskih država, a najteža situacija zabilježena je u Francuskoj i Španjolskoj. Dugotrajna suša, ekstremne vrućine i jak vjetar stvorili su uvjete u kojima se plamen širio iznimnom brzinom.