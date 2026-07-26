FOTO Pogledajte 50 najdramatičnijih fotografija iz Francuske i Španjolske: Apokaliptični prizori posvuda

Ljeto 2026. ostat će upamćeno kao jedno od najrazornijih kada je riječ o šumskim požarima u Europi. Vatrena stihija progutala je desetke tisuća hektara šuma i prisilila stotine tisuća ljudi na bijeg iz svojih domova.
Ljeto 2026. ostat će upamćeno kao jedno od najrazornijih kada je riječ o šumskim požarima u Europi. Vatrena stihija progutala je desetke tisuća hektara šuma i prisilila stotine tisuća ljudi na bijeg iz svojih domova.
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
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Požari su zahvatili više europskih država, a najteža situacija zabilježena je u Francuskoj i Španjolskoj. Dugotrajna suša, ekstremne vrućine i jak vjetar stvorili su uvjete u kojima se plamen širio iznimnom brzinom.
Požari su zahvatili više europskih država, a najteža situacija zabilježena je u Francuskoj i Španjolskoj. Dugotrajna suša, ekstremne vrućine i jak vjetar stvorili su uvjete u kojima se plamen širio iznimnom brzinom.
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Više od 300.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok su brojni gradovi i sela evakuirani zbog opasnosti od širenja požara. Mnogi su preko noći ostali bez sigurnosti, a neki i bez svojih domova.
Više od 300.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok su brojni gradovi i sela evakuirani zbog opasnosti od širenja požara. Mnogi su preko noći ostali bez sigurnosti, a neki i bez svojih domova.
Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Osim goleme materijalne štete, požari su odnijeli i ljudske živote te iza sebe ostavili spaljene šume, uništena poljoprivredna zemljišta i razorene prirodne ekosustave.
Osim goleme materijalne štete, požari su odnijeli i ljudske živote te iza sebe ostavili spaljene šume, uništena poljoprivredna zemljišta i razorene prirodne ekosustave.
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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U Francuskoj je najkritičnije u okolici Bordeauxa, gdje je požar zahvatio više od 42.000 hektara zemljišta. Zbog opasnosti je zatvoren i dio autoceste A63 koja povezuje Bordeaux i Španjolsku.
U Francuskoj je najkritičnije u okolici Bordeauxa, gdje je požar zahvatio više od 42.000 hektara zemljišta. Zbog opasnosti je zatvoren i dio autoceste A63 koja povezuje Bordeaux i Španjolsku.
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Ni Španjolska nije bila pošteđena. U okolici Madrida i Toleda požari su progutali desetke tisuća hektara, a vlasti su morale evakuirati desetke tisuća stanovnika.
Ni Španjolska nije bila pošteđena. U okolici Madrida i Toleda požari su progutali desetke tisuća hektara, a vlasti su morale evakuirati desetke tisuća stanovnika.
Foto: Eva Manez/REUTERS
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Dramatične prizore iz Francuske i Španjolske pogledajte u našoj fotogaleriji.
Dramatične prizore iz Francuske i Španjolske pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: JON NAZCA/REUTERS
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Foto: Loyola Perez de Villegas Muniz/R
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Foto: Loyola Perez de Villegas Muniz/R
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Foto: JON NAZCA/REUTERS
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Foto: Loyola Perez de Villegas Muniz/R
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Foto: JON NAZCA/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Foto: JON NAZCA/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
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Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
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Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
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Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: Manon Cruz/REUTERS
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Foto: Ivo Cagalj/REUTERS
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Foto: NACHO DOCE/REUTERS
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Foto: NACHO DOCE/REUTERS
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Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
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Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
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Foto: BRUNA CASAS/REUTERS
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Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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