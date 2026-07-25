Hoće li vlasnik striparnice uspjeti spasiti svemir? Kralj sitcoma u središte nove serije stavlja Stuarta Blooma iz 'Teorije velikog praska'

Na ideju da napravi znanstvenofantastičnu humorističnu seriju u kojoj glavnu ulogu ima dobro znani vlasnik striparnice Stuart Bloom iz “Teorije velikog praska”, odnosno poznati komičar i glumac Kevin Sussman, došao je prije više od deset godina, kada je privodio kraju snimanje te popularne serije. Nitko osim njega, doduše, nije mislio da je to dobra ideja, ali to zapravo nije ni bitno jer ako netko ima “nos” za komediju, onda je to – Chuck Lorre. Stvorio je Sheldona, Leonarda, Howarda, Raja i Penny, ali i “Dharmu i Grega”, “Mamicu”, “Dva i pol muškarca”, pisao je i scenarij za dvije sezone legendarne “Roseanne” prije sad već gotovo 40 godina… Ovaj slavni scenarist, redatelj i producent, kojeg u Hollywoodu s razlogom zovu “kraljem sitcoma”, u svom portfelju ima neke od najjačih humorističnih naslova u povijesti televizije te u osmom desetljeću života neumorno nastavlja nasmijavati publiku.