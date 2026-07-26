Joshua je za nokaut dobio ogroman novac, a ni Albanac nije loše prošao

Anthony Joshua nije samo brutalno nokautirao Kristiana Prengu, već je nakon spektakla u Džedi zaradio i milijunski honorar.

Iako službene brojke nisu potvrđene, procjenjuje se da je nagradni fond borbe iznosio čak 5,85 milijuna eura, od čega je britanskom boksaču pripalo oko 4,68 milijuna eura, dok je Prenga inkasirao približno 1,17 milijuna eura. Uz to, obojica će zaraditi i dodatne iznose od udjela u prodaji televizijskih prijenosa.

Joshua je pritom na impresivan način opravdao status najveće zvijezde večeri. Bivši dvostruki svjetski prvak preživio je čak dva nokdauna u prvoj rundi, a potom se vratio iz ponora i već u drugoj rundi brutalno nokautirao Albanca Prengu (20-2-0, 20 KO).

Mnogi su vjerovali da je meč praktički riješen nakon dramatičnog otvaranja, no Britanac je pokazao iznimnu mentalnu snagu. Iskoristio je trenutak protivnikove nepažnje, pogodio ga razornim direktom, a zatim serijom snažnih udaraca završio posao i spektakularnim nokautom oduševio publiku u Džedi.

Borbu je iz prvog reda pratio i Oleksandr Usik, koji je prije meča posjetio Joshuu u svlačionici, dok je AJ ovom pobjedom poslao jasnu poruku svom idućem željenom suparniku Tysonu Furyju.