Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIJEPA ZARADA

Joshua je za nokaut dobio ogroman novac, a ni Albanac nije loše prošao

The Comeback - Anthony Joshua v Kristian Prenga
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 08:44
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Iako službene brojke nisu potvrđene, procjenjuje se da je nagradni fond borbe iznosio čak 5,85 milijuna eura, od čega je britanskom boksaču pripalo oko 4,68 milijuna eura, dok je Prenga inkasirao približno 1,17 milijuna eura. Uz to, obojica će zaraditi i dodatne iznose od udjela u prodaji televizijskih prijenosa.

Anthony Joshua nije samo brutalno nokautirao Kristiana Prengu, već je nakon spektakla u Džedi zaradio i milijunski honorar. 

Iako službene brojke nisu potvrđene, procjenjuje se da je nagradni fond borbe iznosio čak 5,85 milijuna eura, od čega je britanskom boksaču pripalo oko 4,68 milijuna eura, dok je Prenga inkasirao približno 1,17 milijuna eura. Uz to, obojica će zaraditi i dodatne iznose od udjela u prodaji televizijskih prijenosa.

Joshua je pritom na impresivan način opravdao status najveće zvijezde večeri. Bivši dvostruki svjetski prvak preživio je čak dva nokdauna u prvoj rundi, a potom se vratio iz ponora i već u drugoj rundi brutalno nokautirao Albanca Prengu (20-2-0, 20 KO).

Mnogi su vjerovali da je meč praktički riješen nakon dramatičnog otvaranja, no Britanac je pokazao iznimnu mentalnu snagu. Iskoristio je trenutak protivnikove nepažnje, pogodio ga razornim direktom, a zatim serijom snažnih udaraca završio posao i spektakularnim nokautom oduševio publiku u Džedi.

Borbu je iz prvog reda pratio i Oleksandr Usik, koji je prije meča posjetio Joshuu u svlačionici, dok je AJ ovom pobjedom poslao jasnu poruku svom idućem željenom suparniku Tysonu Furyju.
Ključne riječi
Boks Anthony Joshua

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!