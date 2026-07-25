Jedna izjava Zadranina o Toniju Kukoču izazvala kaos u Srbiji: 'Košarka nije sport za tebe'

Tomislav Horvat profesor je povijesti, prošle godine i kandidat za Gradsko vijeće Zadra te strastveni zaljubljenik u košarku. Kao takav, na društvenim mrežama često komentira zbivanja oko KK Zadra kao i druge košarkaške aktualnosti, a jedna njegova objava na X izazvala je kaos u ssusjednoj nam Srbiji.

- Nepopularno mišljenje na prostoru bivše Jugoslavije: Toni Kukoč bio je najtalentiraniji i najbolji košarkaš kojega su ovi prostori ikada iznjedrili - napisao je Horvat na spomenutoj društvenoj mreži.

Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegove riječi pokrenule su raspravu i lavinu reakcija u Srbiji, piše Mondo.rs, a mnogi su odmah stali na stranu Nikole Jokića. Trostruki MVP NBA lige i ponajbolji košarkaš današnjice definitivno je jedan od, a možda i najbolji, igrač s ovih prostora što su mnogi istaknuli u komentarima. Neki su spominjali i slovensku zvijezdu Luku Dončića.

- "Ako misliš da je Kukoč bolji i talentiraniji od Jokića onda košarka nije sport za tebe", "Do pojave Jokića i Dončića sam tvrdio isto", "Jokić igra sve pozicije od pleja do centra, Denveru je sam donio titulu. Na Olimpijskim igrama se vidjelo koliko vrijedi protiv Dream teama ravnom onom iz 1992. godine i ti kažeš da je Kukoč najtalentiranij!? Ajde, bježi.", "Bio je sjajan, ali je činjenica da je samo jedan u NBA nadigrao sve ostale i to u više sezona - Nikola Jokić" - samo su neki od komentara.

Drugi su spomenuli i zvijezde nekih starijih generacija: " Jači bili i Đorđević i Dražen, pa i Bodiroga. Vidjelo se koliko Kuki vrijedi bez Jordana u momčadi".