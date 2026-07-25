Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NEPOPULARNO MIŠLJENJE'

Jedna izjava Zadranina o Toniju Kukoču izazvala kaos u Srbiji: 'Košarka nije sport za tebe'

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 17:49
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Nepopularno mišljenje na prostoru bivše Jugoslavije: Toni Kukoč bio je najtalentiraniji i najbolji košarkaš kojega su ovi prostori ikada iznjedrili"

Tomislav Horvat profesor je povijesti, prošle godine i kandidat za Gradsko vijeće Zadra te strastveni zaljubljenik u košarku. Kao takav, na društvenim mrežama često komentira zbivanja oko KK Zadra kao i druge košarkaške aktualnosti, a jedna njegova objava na X izazvala je kaos u ssusjednoj nam Srbiji.

- Nepopularno mišljenje na prostoru bivše Jugoslavije: Toni Kukoč bio je najtalentiraniji i najbolji košarkaš kojega su ovi prostori ikada iznjedrili - napisao je Horvat na spomenutoj društvenoj mreži.

Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke

Njegove riječi pokrenule su raspravu i lavinu reakcija u Srbiji, piše Mondo.rs, a mnogi su odmah stali na stranu Nikole Jokića. Trostruki MVP NBA lige i ponajbolji košarkaš današnjice definitivno je jedan od, a možda i najbolji, igrač s ovih prostora što su mnogi istaknuli u komentarima. Neki su spominjali i slovensku zvijezdu Luku Dončića.

- "Ako misliš da je Kukoč bolji i talentiraniji od Jokića onda košarka nije sport za tebe", "Do pojave Jokića i Dončića sam tvrdio isto", "Jokić igra sve pozicije od pleja do centra, Denveru je sam donio titulu. Na Olimpijskim igrama se vidjelo koliko vrijedi protiv Dream teama ravnom onom iz 1992. godine i ti kažeš da je Kukoč najtalentiranij!? Ajde, bježi.", "Bio je sjajan, ali je činjenica da je samo jedan u NBA nadigrao sve ostale i to u više sezona - Nikola Jokić" - samo su neki od komentara.

Drugi su spomenuli i zvijezde nekih starijih generacija: " Jači bili i Đorđević i Dražen, pa i Bodiroga. Vidjelo se koliko Kuki vrijedi bez Jordana u momčadi".
Ključne riječi
košarka Nikola Jokić Toni Kukoč tomislav horvat

Komentara 3

Pogledaj Sve
TI
TitoTifusar
18:25 25.07.2026.

Dobrica Ćosavi i smrdcke laži, poluistine i mitovi!!

Avatar Stari mesar
Stari mesar
18:00 25.07.2026.

Ne znam za najboljeg ali sigurno za najboljeg hrvata, zasigurno boljeg od prgavog pulolutana Drazena...

FR
franco1
18:25 25.07.2026.

@ Stari mesar, pa i nije bas da je zasluzio tu titulu. Splicanin koji je cak naginjao i prema orjunastvu, izbjegavao komentirati previse ratna zbivanja doma dok je igrao u Americi, a kada je pocela Oluja, spakirao obitelj i htio bjezati u Ameriku. Tudjman i politicari tada ga morali uvjeravati kako je siguran i ne treba bjezati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!