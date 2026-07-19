Antonelli pobjednik u Belgiji, Rusell ispao u prvom krugu, Hamilton bez postolja

Talijan Kimi Antonelli za upravljačem Mercedesa pobjednik je Velike Nagrade Belgije na stazi Spa-Francorchamps, desete utrke svjetskog prvenstva formule 1.

Antonelli je startao s prvog mjesta, odhrvao se napadima konkurencije i na koncu izborio šestu pobjedu ove sezone, ujedno i karijere.

"Sjajno je vratiti se na vrh nakon nekoliko teških trkačkih vikenda. Bila je to teško izborena utrka. Izgubili smo prvo mjesto zbog virtualnog sigurnosnog automobila, vratili smo se i tijesno smo pobijedili jer je Charles bio brz," kazao je mladi Talijan.

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"Danas sam imao malo sreće kada govorimo o ukupnom poretku, ali upravo zato uvijek kažemo da moramo iskoristiti svaku priliku. Jer sve se može brzo okrenuti, kao što smo bezbroj puta vidjeli," dodao je Antonelli.

Drugo mjesto na kraju je pripalo Charlesu Leclercu (Ferrari), treće Nizozemcu Maxu Verstappenu (Red Bull), dok je Britanac Lewis Hamilton (Ferrari) prošao ciljem kao četvrti.

Jedan od pretendenat za naslov prvaka George Russell u Mercedesu, odustao je već u prvom krugu. Russell je startao s trećeg mjesta, ali je pao na šesto nakon što je izgubio prednost na ravnom dijelu staze. U borbi za što bolju poziciju došlo je do kontakta s Lewisom Hamiltonom, nakon čega je Russell izletio na šljunak.

"Vjerovali smo u pobjedu do kraja. Tempo je bio relativno jak. Osjećao sam se bolje s automobilom. Još ima posla, ali ovo je korak naprijed," dodao je Leclerc.

Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, sada vodi sa 204 boda, Hamilton se popeo na drugo mjesto sa 159 bodova, dok je Russell ostao na 154.

Sljedeća runda svjetskog prvenstva bit će Velika nagrada Mađarske na Hungaroringu za tjedan dana.