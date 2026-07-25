Mladi nogometaš (18) poginuo u prometnoj nesreći, klubovi se opraštaju: 'Teško je pronaći riječi kojima bi se opisala tuga'

Nogometni klubovi iz požeškog kraja oprostili su se od Matije Dražetića, mladog nogometaša koji je tragično stradao u teškoj prometnoj nesreći u petak navečer. Vijest o smrti 18-godišnjaka snažno je odjeknula među njegovim bivšim suigračima, trenerima i ljudima iz lokalne zajednice koji su ga poznavali.

Dražetić je veći dio svoje nogometne priče proveo u NK Kutjevu, čiji je član bio od 2017. godine pa sve do ovog ljeta, kada je karijeru nastavio u redovima NK Hrvatskog dragovoljca iz Brodskog Drenovca.

Iz NK Kutjevo istaknuli su kako su s velikom tugom primili vijest o njegovom preranom odlasku te naglasili da će ga pamtiti po predanom radu, korektnosti i odnosu prema klubu.

"Matija će nam svima ostati u sjećanju kao pristojan, vrijedan i odgovoran mladić koji je redovito ispunjavao svoje obveze prema klubu, trenerima i suigračima. Tijekom godina provedenih u našoj Školi nogometa bio je primjer sportskog ponašanja i osoba koju su svi rado imali u svojem društvu", poručili su iz kluba.

Sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali izrazio je i NK Hrvatski dragovoljac Brodski Drenovac, u kojem je Dražetić proveo posljednju godinu svoje nogometne karijere.

"Matija će nam svima ostati u sjećanju kao vedra, uvijek nasmijana osoba koja je svojom dobrotom, skromnošću i pozitivnom energijom ostavljala trag gdje god se pojavila", objavili su iz kluba.

Posebno su naglasili njegovu privrženost momčadi, navodeći kako je i u trenucima kada zbog ozljede koljena nije mogao biti na terenu, redovito dolazio pružiti podršku svojim suigračima.

"Taj njegov čin najbolje govori kakav je čovjek bio. Odan, srčan i uvijek uz svoju ekipu. Zauvijek će ostati dio obitelji NK Hrvatski dragovoljac", dodali su.

Tragična nesreća dogodila se u petak oko 23:30 na prometnici između Frkljevaca i Zagrađa. Prema dosad dostupnim informacijama, automobil je iz zasad neutvrđenih razloga zahvatio rub kolnika, nakon čega je vozilo sletjelo izvan ceste i udarilo u betonski prilaz dvorištu.

Od siline udarca Dražetić je ispao iz vozila te je preminuo na mjestu nesreće. Dvojica njegovih prijatelja koji su se nalazili u automobilu prevezena su u bolnicu, a prema prvim informacijama nisu zadobili ozljede opasne po život.

Policija nastavlja provoditi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesretnog događaja.