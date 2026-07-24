Šef Ferrarija nakon sjajnog petka na Hungaroringu 'Ne zanima nas najbolji trening, tražimo najbolju nedjelju!'

Kao što se i očekivalo Ferrari je izgledao odlično na stazi Hungaroring uoči utrke za Veliku nagrade Mađarske. Ferrarijevi vozači ostvarili su najbrže krugove na prva dva slobodna treninga u petak. Prvo je vodeći bio Charles Leclerc ispred Maxa Verstappena u FP1, a na drugom treningu najbrži je bio Lewis Hamilton ispred Leclerca te Landa Norrisa koji je potvrdio da je i McLaren skočio nakon novih nadogradnji. Šef Ferrarijeve momčadi Fred Vasseur izrazio je zadovoljstvo performansama na slobodnim treninzima za Veliku nagradu Mađarske. Ipak, unatoč ohrabrujućim znakovima i funkcionalnim nadogradnjama, poziva na oprez i ističe da je pravi posao tek pred njima

Nakon što je Ferrari pokazao iznimnu brzinu mnogi proglasili ovaj petak najboljim danom sezone za momčad iz Maranella. No, Vasseur brzo spušta loptu na zemlju, jasno dajući do znanja da se fokus tima ne nalazi na privremenim uspjesima, nego isključivo na onome što je najvažnije - nedjeljnoj utrci. Na pitanje novinara je li ovo bio najbolji petak u godini i budi li optimizam za nastavak vikenda, Vasseur je odgovorio s karakterističnom smirenošću i pragmatizmom.

- Vidite, mi ne tražimo najbolji petak. Mi tražimo najbolju nedjelju, smireno je izjavio Vasseur. Složio se da je dan prošao vrlo dobro, da je balans bolida na zadovoljavajućoj razini te, što je najvažnije, da su nove nadogradnje na bolidu pokazale svoju učinkovitost. Ipak, odmah je upozorio da su ti pozitivni signali tek početak procesa. - Išlo je prilično dobro danas, balans je u redu i nadogradnje rade, ali još uvijek smo daleko od onoga gdje želimo biti u kvalifikacijama. Za sada je dobro, ali posao nije ni blizu gotov, poručio je Francuz.

Njegova poruka timu je jasna: nema mjesta opuštanju. Vasseur naglašava da je pred njima ključan period. - To znači da moramo nastaviti s finim podešavanjem bolida, izvlačiti performanse posvuda i jednostavno napraviti bolji posao sutra nego što smo ga napravili danas, objasnio je oprezni šef Ferrarija. Istaknuo je i psihološku važnost utrke u Mađarskoj, s obzirom na to da je posljednja prije ljetne stanke u kalendaru Formule 1. Vasseur se složio da dobar rezultat prije odmora ima poseban značaj za moral cijele momčadi. - Naravno da je posljednja utrka prije stanke važna jer vam taj osjećaj ostaje u mislima sljedeća tri ili četiri tjedna. Ipak, na kraju dana, ne osvajate više bodova u Budimpešti nego u Silverstoneu ili Spa. Pokušavamo sve utrke tretirati s jednakom važnošću, zaključio je Vasseur. Na kraju je kratko i odlučno odbacio zabrinutost oko manjeg tehničkog problema na bolidu Charlesa Leclerca, opisavši ga kao 'ništa posebno'.

S obzirom na to da su mnogi timovi još pokušavali doraditi svoje nadogradnje – uključujući Aston Martin nakon što je Lance Stroll imao problema s ovjesom i morao ranije završiti FP1 – mnogi su željeli dobro iskoristiti drugi slobodni treninzi, pogotovo vozači koji nisu ni nastupili u prvom treningu u petak.

Aston Martin je stigao Mađarsku s najznačajnijim nadogradnjama, gotovo uvodeći B-spec bolid u nadi da će se približiti sredini poretka, ali i McLaren je donio značajan novi paket dok je Red Bull vratio rotirajuće stražnje krilo. Cadillac i Alpine bili su prvi koji su izašli u vjetrovitim uvjetima, a Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Ollie Bearman i Valtteri Bottas pojavili su se po prvi put nakon što su u FP1 ustupili mjesto svojim rookie kolegama.

Stroll je na kraju propustio drugi trening jer njegov tim nije imao dovoljno vremena za popravak oštećenja nastalih ranije tijekom dana, ostavljajući Fernanda Alonsa kao jedinog predstavnika Aston Martina. Leclerc je postavio početni uzorni krug od 1:20.103 na medium gumama – oko sekunde sporije od svog FP1 vremena na soft gumama – prije nego što je Hamilton bio četiri desetinke brži. Par iz Ferrarija izgledao je snažno od samog početka.

George Russell isticao je da njegov Mercedes djeluje 'užasno' i 'potpuno neuravnoteženo', a njegov momčadski kolega i vodeći u poretku Kimi Antonelli također je izražavao sumnju u ponašanje svog bolida jer se 'gotovo dvaput okrenuo pri kočenju'. Hamilton se, pak, osjećao puno udobnije od njih u svom bolidu. Lewis je poboljšao svoje vrijeme i zadržao prvo mjesto, ali je Leclerc imao tri blokade kotača u prvih 20 minuta prije nego se vratio u bokseve.

Sljedeće su bile vožnje na soft gumama, gdje je Norris odvozio najbrži krug programa u svom nadograđenom McLarenu s vremenom od 1:19.228. Čim je Antonelli pokušao odgovoriti, crvena zastava ga je prisilila da prekine svoj krug nakon nesreće Colapinta koja je izazvala kraći prekid. Argentinac je bio prvi koji je potpuno izgubio kontrolu zbog niske prianjanja u posljednjem zavoju, gdje je stražnji dio bolida odletio unatrag u ogradu, ostavljajući mehaničarima Alpinea dosta posla.

Ferrari je definitivno pokazao da su trenutno momčad koju treba pobijediti na Hungaroringu – Leclerc se vratio na prvo mjesto s vremenom od 1:18.877, dok je Hamilton prvo završio samo 0.037 s iza njega, a potom je i preskočio Leclercaa i ostvario prednost veću od desetinke nad momčadskim kolegom. Hamiltonov krug od 1:18.729 ostaje najbolji danas i završio je FP2 ispred Leclerca i Norrisa.

Nakon što je naletio na ostatke na stazi koje je ostavio Alonso s Aston Martinom, Max Verstappen završio je četvrti za Red Bull, ispred Russella, Isacka Hadjara i Liama Lawsona. Piastri je završio sedmi, a Top 10 upotpunili su Nico Hulkenberg i Arvid Lindblad. Neposredno izvan Top 10 bio je drugi Audi Gabriela Bortoletta, kojeg su slijedili Esteban Ocon, loše pozicionirani Antonelli, Gasly, Bearman i Williamsov dvojac Alex Albon i Carlos Sainz. Na kraju su redoslijed zatvorili Bottas, Alonso, Sergio Perez i Colapinto u svom oštećenom Alpineu, dok je Stroll cijelu sesiju proveo u garaži.