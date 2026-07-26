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SVI MISLILI DA JE GOTOV

VIDEO Pogledajte kako je Joshua brutalno nokautirao protivnika u fenomenalnom meču

The Comeback - Anthony Joshua v Kristian Prenga
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 08:29
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Mnogi su pomislili kako je meč gotov i prije nego što je počeo, a onda je AJ okrenuo meč i u drugoj rundi brutalno nokautirao Prengu

Bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua preživio je dva nokdauna u prvoj rundi i u drugoj brutalno nokautirao Kristiana Prengu.

Britanac se vratio iz ponora na priredbi u Džedi i nakon sjajne pobjede poslao zastrašujuću poruku svom budućem suparniku – Tysonu Furyju.

Mnogi su pomislili kako je meč gotov i prije nego što je počeo, a onda je AJ okrenuo meč i u drugoj rundi brutalno nokautirao Prengu (20-2-0, 20 KO).

Britanac je pokazao mentalnu snagu i s razlogom je jedan od najboljih na svijetu, premda je bio uzdrman, pronašao je put do pobjede.

Iskoristio je trenutak nepažnje i pogodio Prengu čistim direktom, a zatim je uslijedila serija udaraca koja je njegovog protivnika poslala na pod.

Bio je to brutalan nokaut koji je potvrdio Joshuinu razornu snagu, a borbu je iz prvog reda gledao i Oleksandr Usik, koji je prije meča bio s Joshuom u svlačionici.

Nokaut Joshue pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
Boks Anthony Joshua

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