VIDEO Pogledajte kako je Joshua brutalno nokautirao protivnika u fenomenalnom meču

Bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua preživio je dva nokdauna u prvoj rundi i u drugoj brutalno nokautirao Kristiana Prengu.

Britanac se vratio iz ponora na priredbi u Džedi i nakon sjajne pobjede poslao zastrašujuću poruku svom budućem suparniku – Tysonu Furyju.

Mnogi su pomislili kako je meč gotov i prije nego što je počeo, a onda je AJ okrenuo meč i u drugoj rundi brutalno nokautirao Prengu (20-2-0, 20 KO).

Britanac je pokazao mentalnu snagu i s razlogom je jedan od najboljih na svijetu, premda je bio uzdrman, pronašao je put do pobjede.

Iskoristio je trenutak nepažnje i pogodio Prengu čistim direktom, a zatim je uslijedila serija udaraca koja je njegovog protivnika poslala na pod.

Bio je to brutalan nokaut koji je potvrdio Joshuinu razornu snagu, a borbu je iz prvog reda gledao i Oleksandr Usik, koji je prije meča bio s Joshuom u svlačionici.

Nokaut Joshue pogledajte OVDJE.