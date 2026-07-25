Lando Norris iznenadio priznanjem: Vjetar nam je pomogao, bolid uopće nismo dirali!

McLaren i Lando Norris slomili su srce Lewisu Hamiltonu i Ferrariju u posljednjim trenucima trećeg kruga kvalifikacija Formule 1 u Mađarskoj. Za samo 12 tisućinki je Norris bio brži od Hamiltona, kralja staze na Hungaroringu koji se nadao ovdje uzeti i svoju 10 "pole" poziciju. Ferrari je cijelog vikenda u Mađarskoj dominirao na stazi, ali ipak se McLaren prišuljao i ugrabio startnu poziciju. I dalje Ferrari ima dobre šanse u samoj utrci, no Hamilton bi na kraju umjesto druge pozicije trebao startati tek s 5. mjesta jer mu slijedi kazna zbog ometanja Oscara Piastrija u posljednjem krugu kvalifikacija.

Nakon što je McLaren pokazao iznenađujuću brzinu, Lando Norris je na konferenciji za medije otkrio kako tim nije napravio nikakve promjene na postavkama bolida. Ključ poboljšanja, kako je objasnio, ležao je u neočekivanom faktoru - vjetru. Norris je pružio zapanjujuće jednostavno objašnjenje za iznenadni skok u performansama svog bolida. Dok su mnogi očekivali priču da su McLarenovi inženjeri uspjeli uoči kvalifikacija pronaći pravu kombinaciju postavki, Norris je priznao kako je ključ uspjeha bio potpuno izvan kontrole tima. Na direktno pitanje što se promijenilo od prethodnog dana, kada je pozivao na strpljenje s novim paketom nadogradnji, do danas, kada je bolid izgledao znatno konkurentnije, njegov odgovor bio je neočekivan. - Iskreno, nismo promijenili gotovo ništa. Jednostavno, vjetar je promijenio smjer, izjavio je Norris.

Ulazeći dublje u analizu, Norris je detaljno pojasnio kako je promjena smjera vjetra direktno utjecala na ponašanje njegovog McLarena na stazi. Prema njegovim riječima, novi smjer puhanja pogodovao je konfiguraciji staze, što je dramatično poboljšalo performanse u drugom, a posebno u trećem sektoru. - Bili smo brzi u drugom sektoru i jučer, ali današnji uvjeti su nam neizmjerno pomogli u trećem sektoru, gdje smo se najviše mučili, objasnio je. Priznao je da se McLaren borio s nedostatkom prianjanja na stražnjem kraju bolida, osobito u vrlo sporim zavojima, što je bila njihova najveća slabost u usporedbi s konkurentima poput Ferrarija. Promjena vjetra djelovala je kao prirodni stabilizator, pružajući dodatni potisak na stražnji dio bolida upravo tamo gdje je to bilo najpotrebnije.

Ono što je posebno zanimljivo u njegovom objašnjenju jest strategija koju je tim usvojio. Umjesto da panično mijenjaju postavke bolida nakon problema s balansom koje su iskusili dan ranije, odlučili su se na rizičan, ali na kraju isplativ potez - čekanje. - Jučer smo se zaista mučili s balansom stražnjeg kraja. Umjesto velikih promjena, rekli smo: 'vidjet ćemo što će vjetar učiniti preko noći i koliko nam može pomoći'. I zaista, pomogao nam je u velikoj mjeri, otkrio je Norris. Ta odluka pokazuje ne samo duboko razumijevanje aerodinamike, već i povjerenje tima u vlastitu analizu, prepoznajući da problem možda nije bio u samom bolidu, već u vanjskim uvjetima. Vjetar, koji je često neprijatelj vozača, ovoga puta postao je njihov najjači saveznik.

- Ovo samo pokazuje koliko su bolidi osjetljivi na vjetar, ne samo naš, već općenito, naglasio je. Međutim, dodao je kako je specifičan problem koji McLaren ima sa stabilnošću stražnjeg kraja značio da im je ova promjena uvjeta možda pomogla i više nego ostalim timovima. Gubitci koje su inače imali u sporim zavojima, poput posljednjeg zavoja na stazi, bili su značajno smanjeni, što im je omogućilo da se bore za sam vrh. Iako je treći sektor i dalje bio njihova najslabija točka, razlika u odnosu na konkurenciju bila je drastično manja, što je u konačnici napravilo ključnu razliku u ukupnom vremenu kruga.