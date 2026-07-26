Krvavi pohod na Povorci ponosa u Njemačkoj, objavljen identitet napadača: 'Ovo je Abdul B. (21), naoružan je i opasan'

Jedna osoba je ubijena, a 16 ih je ozlijeđeno, među kojima su neki u kritičnom stanju, nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj Povorci ponosa. Policija je u međuvremenu objavila identitet osumnjičenika te ga intenzivno traži.

Prema prvim informacijama, bijeli automobil udario je više ljudi u berlinskom parku Tiergarten prije nego što se zabio u drvo, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath. Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru. Policija je objavila da je osumnjičenik 21-godišnji Abdul B., kojeg opisuje kao muškarca vitke građe, crne kose, odjevenog u crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače. U priopćenju navode da je "naoružan i opasan" te upozoravaju građane da mu ne prilaze, već da odmah obavijeste policiju ako ga uoče.

Prema navodima berlinske policije, Abdul B. sumnjiči se da je u području Tiergartena ozlijedio više osoba, a istražitelji vjeruju da je nakon naleta automobilom uslijedio i drugi napad. Policija navodi da je jedna ili više osoba pobjegla iz vozila, dok je više ljudi zadobilo ubodne rane. Glasnogovornik policije Florian Nath ranije je rekao da se istražuje upravo mogućnost da je nakon naleta uslijedio napad hladnim oružjem, o čemu su svjedočili očevici. Ranije tijekom dana policija je priopćila da je identificirala osumnjičenika te da je poznat vlastima kao pripadnik berlinske islamističke scene, no nije otkrivala njegov identitet. U trenutku posljednjih informacija još uvijek nije bio uhićen.

Emergency responders assist a person at the site, after the annual Berlin's Christopher Street Day Pride parade was called off, after a car crashed into the crowd at Tiergarten park, leaving several people injured, in Berlin, Germany, July 25, 2026. REUTERS/Christian Mang Photo: CHRISTIAN MANG/REUTERS Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Glasnogovornik vatrogasne brigade Dominik Pretz rekao je da je troje od 16 ozlijeđenih osoba zadobilo ozljede opasne po život, osam osoba je teško ozlijeđeno, a petero ih je zadobilo lakše ozljede. Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. "Molim vas, idite kući", objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu.

Uočeno je najmanje deset vozila hitne pomoći na mjestu događaja, a policajci su patrolirali parkom. Prema podacima policije u Berlinu se u subotu okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi". Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.

Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao "napad na naše slobodno i otvoreno društvo". "Nakon mirnog i živopisnog CSD-a, ovaj skup za tolerantan i miran Berlin napadnut je na najbrutalniji način", poručio je Wegner u priopćenju. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt ponudio je podršku saveznih vlasti berlinskim dužnosnicima, rekao je glasnogovornik vlade. Kancelar Friedrich Merz i njegov ministar unutarnjih poslova "angažirat će se s posebnom odlučnošću kako bi u potpunosti rasvijetlili ovaj gnusni čin i osigurali da bude kažnjen", rekao je glasnogovornik putem priopćenja, prenosi AFP.